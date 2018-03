ÖVP-Integrationssprecher Rädler: Der Standard verkauft Grünen- Politiker als unabhängigen Experten

Unseriöser Umgang mit dem Thema Integration

Wien, 29. April 2013 (ÖVP-PK) Einen höchst unseriösen Umgang mit dem Thema Integration durch die Zeitung "Der Standard" sieht ÖVP-Integrationssprecher Johann Rädler in der heutigen Ausgabe hinsichtlich eines Gastkommentars. "Dass man einen grünen Politiker als unabhängigen Experten ausweist und seine parteipolitische Funktion verschweigt, geht zu weit. Hier wurden die Leserinnen und Leser massiv getäuscht", betont Rädler. Denn Fakt ist: Gerd Valchars, vom "Standard" als unabhängiger Experte der Uni Wien vorgestellt, ist Vorstand der Grünen Bildungswerkstatt und war früher im Grünen Parlamentsklub tätig - diese Tatsache wurde aber mit keinem Wort erwähnt. "Experten zu einem Thema zu befragen, ist logischerweise mehr als legitim. Wenn jedoch unerwähnt bleibt, dass dieser mit einer Partei verwoben ist, wirft das ein seltsames Licht auf das Medium", so der Integrationssprecher, der festhält: "Dann hätte man einst auch Alexander Van der Bellen als unabhängigen Wirtschaftsforscher oder Ewald Stadler als unabhängigen Juristen auftreten lassen können. Was den Leserinnen und Lesern hier als unabhängig verkauft wird, ist eine Zumutung", so Rädler. Abgesehen davon, ist das, was Valchars schreibt, natürlich ein parteipolitisch motivierter Schwachsinn, der inhaltlich schlicht falsch ist", so Rädler abschließend. ****

