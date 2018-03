"DIE.NACHT": Campino, Sven Regener und Natália Kelly in "Willkommen Österreich"

Außerdem: "Science Busters" und "Sendung ohne Namen"

Wien (OTS) - Musikalisch und literarisch eröffnen Campino und Sven Regener als Gäste in "Willkommen Österreich" "DIE.NACHT" am 30. April 2013 um 22.05 Uhr in ORF eins. Campino ist Sänger und Songwriter der deutschen Band "Die Toten Hosen". Die aktuelle Single "Draußen vor der Tür" stammt aus dem 15. Studioalbum "Palast der Republik", mit dem die Gruppe ihr 30-jähriges Bestehen feierte. An seiner Seite nimmt Sven Regener Platz, der sowohl musikalisch als Sänger, Trompeter und Gitarrist der Gruppe Element of Crime als auch als Romanautor der "Herr Lehmann"-Bücher Erfolge verzeichnet. Zum Abschluss von "Willkommen Österreich" betritt Österreichs Song-Contest-Kandidatin Natália Kelly die Bühne, die sich mit "Shine" nach Malmö verabschiedet. Im Anschluss stellen die "Science Busters" mit dem "IgNoble Prize" den ausgeflippten Bruder des Nobelpreises vor. Und ganz dem "Eskapismus" verschreibt sich dieses Mal die "Sendung ohne Namen".

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Campino und Sven Regener

Punk-Attitüde und Nummer-eins-Hits, Campino gelingt es, beides glaubhaft zu vereinen. Der Sänger der Toten Hosen ist zu Gast bei Stermann und Grissemann. Nach 30 Jahren Bühnenerfahrung hat er einiges zu erzählen. Sven Regener hält sich mit seiner Band Element of Crime von Hitparaden fern. Als Autor der Herr-Lehmann-Romane führte er allerdings die Bestsellerlisten an. Nach der erfolgreichen Verfilmung von "Herr Lehmann" hat er gemeinsam mit Regisseur Leander Haußmann ein weiteres Projekt verwirklicht. "Hai-Alarm am Müggelsee" ist ab Mai auch in österreichischen Kinos zu sehen. Was es mit der Geschichte über einen Hai in einem Berliner Badesee auf sich hat, erklären Sven Regener und Leander Haußmann in "Willkommen Österreich".

Die letzten Minuten der Sendung gehören Österreichs Song-Contest-Hoffnung Natália Kelly. Bevor sich die 18-jährige Sängerin nach Schweden aufmacht, steht sie auf der "Willkommen Österreich"-Showbühne.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben", 23.05 Uhr

Der "IgNoble Prize" kann als der ausgeflippte Bruder des Nobelpreises gelten. Seit 1991 wird er vergeben. Die prämierten Forschungsergebnisse klingen bizarr, es handelt sich aber um seriöse Wissenschaft. Geklärt konnten in den vergangenen Jahren unter anderem werden: Sind Schildkröten kaltherzige Drecksäcke? Kann ein toter Lachs mein Foto auf Facebook liken? Wie weit sch... Pinguine? Forschung auf Weltniveau, der sich Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber mit Wonne widmen.

"Sendung ohne Namen", 23.30 Uhr

Adorno träumte von Bordellen und auch wir Normalsterblichen flüchten uns gern in das Nerdtum oder in ein neues Eremitendasein. Der Eskapismus hat keinen guten Ruf, weil er das Gegenteil von Engagement ist. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die sich dem Mitmachzwang verweigern. Sie erfinden eigene Staaten und andere Gegenwelten.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

