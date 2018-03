Wochenendliebe: Charlie Sheen ist gekommen - natürlich auf Platz 1! / "SCARY MOVIE 5" erobert die Spitze der Kinocharts

Der fünfte Teil der Kult-Spoof-Reihe "SCARY MOVIE" führt die deutschen Kinocharts an: Rund 260.000 Zuschauer (inkl. Previews) wollten miterleben, wie Charlie mit Lindsay in die Kiste springt, wie Snoop Dog den längsten Joint der Welt klaut und Mike Tyson sein persönliches "50 Shades of Grey" erlebt. Auch in Österreich eroberte "Scary Movie 5" den ersten Platz der Kinocharts und lockte insgesamt 35.300 Zuschauer in die Kinos. In der deutschsprachigen Schweiz stieg der Film ebenfalls als Nummer 1 ein mit 23.000 Besuchern. Insgesamt haben somit im deutschsprachigen Raum knapp 320.000 Besucher den Film gesehen.

Jody (Ashley Tisdale) und Dan (Simon Rex) sind ein glücklich verheiratetes Paar. Als sie mit den Kindern von Dans Bruder, die drei Jahre lang alleine in der Wildnis lebten, nach Hause kommen, geschehen auf einmal bizarre Dinge. Schon bald greift das Chaos auch auf die Jobs der beiden über und breitet sich in Jodys Ballettkompanie und Dans Affenforschungszentrum aus. Dies kann nur bedeuten, dass der böse Geist der "Mama" der Kinder ihre neue Familie stalked. Mit Hilfe von Experten für Paranormales und einer Vielzahl von Kameras im Haus, begeben sie sich auf Spurensuche, um dem Unheil ein Ende zu machen...

Der aktuelle Teil der "SCARY MOVIE" Franchise nimmt Filme wie "Paranormal Activity", "Mama", "Sinister", "Evil Dead", "Inception", "Black Swan" auf die Schippe und wartet mit Stars auf wie Ashley Tisdale, Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Snoop Dogg, Katt Williams, Molly Shannon, Terry Crews, Simon Rex, Jerry O'Connell, Sarah Hyland, Katrina Bowden, Tyler Posey, Shad Moss aka Bow Wow, Kate Walsh, Heather Locklear, Mac Miller und Mike Tyson.

Die Regie zu "SCARY MOVIE 5" übernahm Malcolm Lee, der hier Seite an Seite mit dem legendären Komödienexperten David Zucker ("Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug", "Die Nackte Kanone"-Franchise) arbeitete. Zu "SCARY MOVIE 3" und "SCARY MOVIE 4" schrieb Zucker bereits das Drehbuch und führte Regie, beim fünften Teil ist er Co-Autor und produzierte den Film.

Das "SCARY MOVIE" Franchise, das die größten Horror- und Genrefilme verspottet und parodiert, spielte weltweit bisher über $800 Millionen ein.

KINOSTART: 25. April 2013 im Verleih der Constantin Film

Mit: Ashley Tisdale, Simon Rex, Erica Ash, Katrina Bowden, Terry Crews, Heather Locklear, J.P. Manoux, Mac Miller, Jerry O'Connell, Molly Shannon, Snoop Dogg, Kate Walsh und Katt Williams Regie: Malcolm D. Lee Drehbuch: David Zucker & Pat Proft Produzenten: David Zucker, Phil Dornfeld

