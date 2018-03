KELAG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2012

Klagenfurt (OTS) - Im Geschäftsjahr 2012 konnte die KELAG ihre Wettbewerbsposition auf den Energiemärkten behaupten. Die Umsatzerlöse stiegen witterungs- und investitionsbedingt sowie insbesondere durch die Ausweitung der Handelsaktivitäten auf 2.007 Mio. EUR (2011: 1.660 Mio. EUR). Das Konzernergebnis 2012 belief sich auf 96 Mio. EUR (2011 92 Mio. EUR). Das Unternehmen erwirtschaftete für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende von 5 EUR pro Aktie.

Die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, vor allem aus Wasserkraft, betrug 2.946 Mio. kWh, sie lag wegen der deutlich besseren Wasserführung von 103,4 % (2011: 88,5 %) um 27 % über dem Niveau des voran gegangenen Jahres.

Investitionsoffensive

Im Geschäftsjahr 2012 setzte die KELAG ihre Investitionsoffensive fort und investierte rund 149 Mio. EUR in Sachanlagen und Strombezugsrechte, inklusive Instandhaltungen wurden rund 183 Mio. EUR aufgewendet. Schwerpunkte waren der Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus Wasserkraft sowie der bedarfsorientierte Ausbau der Netzinfrastruktur. Begonnen worden ist mit dem Bau des Laufkraftwerkes Tröpolach, das gemeinsam mit einem Privaten errichtet wird. Fortgesetzt wurde der Bau des Pumpspeicherkraftwerkes Reißeck II der VERBUND Hydro Power AG, an dem die KELAG ein Strombezugsrecht im Ausmaß von 45 % hält. Mit dem Bau und der Inbetriebnahme verschiedener Kleinwasserkraftwerke und Windkraftprojekte konnte die KELAG ihre Aktivitäten in Südosteuropa weiter verstärken. Großprojekte im Netzbereich waren der Bau des Umspannwerkes Auen in Villach und der Bau des Schaltwerkes St. Michael ob Bleiburg. 2012 erwarb die KELAG die Mehrheit an der Kärntner Restmüllverwertungs GmbH (KRV), dieses Unternehmen betreibt die thermische Restmüllverwertungsanlage in Arnoldstein.

Steigender Personalstand

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KELAG und ihrer Tochtergesellschaften konnte im Jahr 2012 aufgrund der Wachstumsinitiative im Konzern um 51 auf insgesamt 1.522 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich Lehrlinge gesteigert werden.

Ausblick 2013

Trotz der Unsicherheiten der wirtschaftlichen und energierechtlichen Rahmenbedingungen wird die KELAG im Geschäftsjahr 2013 ihre wertorientierte Wachstums- und Innovationsstrategie fortführen. Rund 234 Mio. EUR sind für Investitionen und Instandhaltungen veranschlagt. Schwerpunkte bilden die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger, die Erneuerung und der Ausbau der Netze und Biomasseprojekte im Wärmegeschäft. Die KELAG will ihre Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz weiter intensivieren. Trotz des unsicheren Marktumfeldes erwartet die KELAG für 2013 Ergebniskontinuität.

Unternehmensstruktur

Zum KELAG-Konzern gehören die KELAG und die Tochtergesellschaften KNG-Kärnten Netz GmbH (früher KELAG Netz GmbH), KELAG Wärme GmbH, KI-KELAG International GmbH, Interenergo d.o.o. und Kärntner Restmüllverwertungs GmbH (KRV). Darüber hinaus ist die KELAG mit 10 % an der VERBUND Hydro Power AG beteiligt und mit 35 % an der Stadtwerke Kapfenberg GmbH beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Josef Stocker

Leiter Unternehmenskommunikation



KELAG-Kärntner

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt



Tel.: +43 (0)463 525-1285

Mobil: +43 (0)676 87801285

Mail: josef.stocker @ kelag.at



www.kelag.at