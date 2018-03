Sechs neue Todesfälle für die "Vier Frauen" ab 30. April in ORF eins

Start der fünften Staffel der ORF-Erfolgsserie mit Neuhauser, Stein, Kren und Poel

Wien (OTS) - Sechs Mordfälle, ein Mordsquartett und 270 Minuten Mordsspaß: In Dorf Ilm ist wieder so einiges los, wenn Adele Neuhauser, Miriam Stein, Birgit Kren und Martina Poel ab Dienstag, dem 30. April 2013, in sechs neuen Folgen der fünften Staffel (jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins) wieder hinter jedem Todesfall eine Mordsgeschichte wittern! Von einem Großereignis über ein vermeintliches Wunder oder doch eher einem teuflischen Plan bis hin zu Auferstehung, Finanzspekulation und so manch unerwartetem Verdacht auch in den eigenen Reihen - das örtliche Gewissen oder der kriminalistische Spürsinn der "Vier Frauen" ist wieder gefragt. Zum Staffelauftakt wird "Abgesoffen", wenn dem Rätsel um eine Wasserleiche auf den Grund gegangen werden muss.

Maurer, Ochsenknecht und Pschill in Episodenrollen

An der Seite der "Vier Frauen", die derzeit auch schon wieder für die sechste Season vor der Kamera stehen, sind in weiteren Hauptrollen u. a. Michael Ostrowski, Raimund Wallisch, Angelika Richter, Georges Kern, Charly Rabanser, Gerhard Greiner, Harald Schrott und Brigitte Jaufenthaler zu sehen. In Episodenrollen: u. a. Juergen Maurer, Martin Muliar, Uwe Ochsenknecht und Alexander Pschill.

Regie bei den sechs neuen Folgen führte das "Schnell ermittelt"-Duo Andreas Kopriva und Michi Riebl nach Drehbüchern, die erneut aus der Feder von Uli Brée und Rupert Henning stammen. Die Idee-Vorlagen zu den Folgen kommen wie bisher auch diesmal wieder von Wolf Haas und Annemarie Mitterhofer. Zur Kulisse der skurrilen ORF-Krimiserie wurden erneut die Ferienregion Mondsee und Faistenau im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg.

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge: "Abgesoffen" (Dienstag, 30. April, 21.05 Uhr, ORF eins; Regie: Andreas Kopriva)

Das Dorf Ilm bereitet sich, angeführt vom umtriebigen und künstlerisch aufblühenden Dorfwirt Salchegger (Charly Rabanser), auf die Wiederauferstehung der "Ilmer Passionsspiele" vor. Eine Großzahl der Männer des Dorfes mutiert zu "passionierten" Darstellern und lässt sich - sehr zum Missfallen der betroffenen Ehegattinnen - für die Rollen als Apostel, Hohepriester oder biblisches Volk das Gesichtshaar lang und struppig wachsen. Alles steht im Zeichen der "Ilmer Passion". Der Expfarrer und nunmehrige Jesus-Darsteller Raphael (Harald Schrott) wandelt wie einst sein gesalbter Vorgänger Jesus von Nazareth gerade messianisch über das heilige Wasser des idyllischen Sees, als plötzlich mit einem satten Blubbern eine unheilige Wasserleiche aus den Fluten auftaucht. Die vier kriminalistisch begabten Damen beginnen natürlich prompt und ihrem Ruf gemäß mit ausgiebigen Recherchen.

Bei der Leiche im Taucheranzug handelt es sich um Jackie Kuttnig, einen zwielichtigen Geschäftsmann und Funktionär, den Kassier der "Bauerngemeinschaft". Besagte Körperschaft hat sich in den vergangenen Jahren landauf, landab durch undurchsichtige Grundstücksspekulationen einen ziemlich zweifelhaften Ruf erworben -und Jackie Kuttnig war bei der Veruntreuung von Geldern in vorderster Reihe aktiv. Nun ist der windige Kuttnig aber final "abgesoffen" und folglich mausetot - und die vier Frauen wittern zu Recht ein Gewaltverbrechen. Ihre Mutmaßung ist, dass es einer der vielen Feinde begangen haben könnte, die sich Kuttnig und seine "Bauerngemeinschaftler" in den letzten Jahren unter zahlreichen kleineren und größeren Grundbesitzern und Anlegern gemacht haben.

Just in diesen Tagen erwirbt der wieder einmal arbeitslose Franzi (Michael Ostrowski) überraschend einen nagelneuen, sündteuren Wagen und scheint generell plötzlich in Geld zu schwimmen, was nicht nur dem Aktivisten Ulrich Sterz (Gerhard Liebmann), der schon seit Jahren die Machenschaften von Kuttnig und Co. mit Argusaugen verfolgt, einigermaßen spanisch vorkommt. Postenkommandant Paulmichl (Raimund Wallisch) kehrt indessen ohne seine Flamme Petra aus Island zurück. Er akzeptiert offenbar endgültig, dass er wohl zum Single geboren wurde und trägt dieses Schicksal mit einer verdächtig stoischen Gefasstheit, während Julie (Adele Neuhauser) angesichts der Tatsache, dass ihr geliebter Zirbenhof wegen eines heimtückischen Hausschwammbefalls abgerissen werden muss, die Geduld, das Vertrauen in irdische Gerechtigkeit und beinahe den Verstand verliert. Allerdings nur beinahe - denn der knifflige Fall erfordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Als dann auch noch ein hartnäckiger Schnüffler von der Mordkommission namens Michael Köhlmeier im Dorf auftaucht und Franzi prompt als Mordverdächtigen verhaftet, weil dieser angeblich den stinkreichen Jackie Kuttnig zuerst um sein (veruntreutes) Geld und dann um die Ecke gebracht haben soll, überschlagen sich die Ereignisse.

"Vier Frauen und ein Todesfall" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film, mit Unterstützung des Landes Oberösterreich

"Vier Frauen und ein Todesfall" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

