Etat für hagebau Kampagne in Österreich geht an ghost.company

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co KG (ZEUS), ein Tochterunternehmen der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, hat die ghost.company mit der Umsetzung der nationalen hagebaumarkt Kampagnen in Österreich beauftragt. Ziel ist es, die internationale Kampagne für den österreichischen Markt auszurollen und so die dortige Präsenz zu stärken.

Das Jahr 2013 steht ganz im Zeichen des Themas "Gute Nachbarschaft". Teil des insgesamt vier Schwerpunktthemen umfassenden, medienwirksamen Kampagnenjahres ist die neu gestartete Website www.gute-nachbarschaft.at, die Aktionen, Projekte und Gewinnspiele bewirbt.

Weitere Tools für die österreichweiten Promotions sind Rundfunk-Spots, Flugblätter, Beilagen in zahlreichen Medien, Inserate, google Adwords sowie die Ausstattung der einzelnen Standorte mit Werbematerialien. Die Kampagne ist seit 01. März online.

In der Folge hat sich auch die hagebau entschieden, ihren Etat von den "Geistern" betreuen zu lassen. Die Kampagne wird speziell für die hagebau Baustoffhändler entwickelt und ab Herbst multimedial ausgerollt.

Creative Director: Michael Mehler

Kontakt: Mag. Eva Russegger

Online: Mag. Robert Spieler

Art Director: Ala Tobischek

