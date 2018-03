Folge neun der ORF-Serie "CopStories" am 30. April in ORF eins

Mit Zeiler, Falck, Yardim und Kottal u. a.

Wien (OTS) - Mysteriöse Drogenvorfälle, ein Verkehrsunfall mit Folgen und Beziehungskrisen - Fälle, die das Leben schreibt, und Alltag für die TV-Kieberer in Ottakring, die am Dienstag, dem 30. April 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins wieder für Recht und Ordnung sorgen. Unter der Regie von Barbara Eder und im Team von Johannes Zeiler nehmen in der neunten der vorerst insgesamt zehn "CopStories"-Folgen erneut Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan ihre Ermittlungen auf. Als Integrations-Bezirksrätin ist Proschat Madani zu sehen.

"Kopfschüssler" (Dienstag, 30. April, 20.15 Uhr, ORF eins)

Eine ungewöhnliche Häufung von seltsamen Drogenvorfällen beschäftigt die Beamten der Polizeiinspektion Kreitnergasse. Bis sich herausstellt, ob und wie diese Vorfälle miteinander zusammenhängen, dauert es aber eine Weile. Währenddessen wird Florian (David Miesmer) in einen Unfall mit einem Mopedfahrer verwickelt und für dessen schwere Verletzungen verantwortlich gemacht. Da Florian auch noch Probleme mit seiner Ex hat, will er alles hinschmeißen. Mathias (Martin Leutgeb) und Helga (Kristina Bangert) werden in eine Wohnung gerufen, in der sich Verwesungsgeruch ausbreitet, allerdings keine Spur von einer Leiche zu finden ist. Eberts (Martin Zauner) bekommt wegen der Festnahme von Volkan (Aaron Karl) disziplinäre Probleme, und Altan (Fahri Yardim) muss einmal mehr mitansehen, wozu Dogan (Hakan Yavas) in der Lage ist.

"CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

