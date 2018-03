VP-Juraczka ad Wohnbau: Erfreut über die unerwartete Mitstreiterin Glawischnig

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass es innerhalb der Grünen nicht nur die Wiener Fundi-Gruppe gibt, die immer noch kommunistischem Gedankengut nachhängt, sondern auch vorwärtsgerichtete pragmatische Politiker/innen, die sich in der Marktwirtschaft zuhause fühlen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, StR Manfred Juraczka, in Reaktion auf ein Interview mit Eva Glawischnig in der Sonntags-Presse.

Im Gegensatz zu den Wiener Grünen könne sich Glawischnig durchaus vorstellen, die Vorlage von Einkommensteuerbescheiden im Fünfjahresabstand zu verlangen und auch die Miete im Gemeindebau ab einem gewissen Einkommen zu erhöhen. Der von Vizebürgermeisterin Vassilakou geforderten Mietzins-Obergrenze von 7 Euro pro Quadratmeter stehe sie hingegen skeptisch gegenüber.

Manfred Juraczka: "Wilkommen an der Seite der ÖVP Wien, durch Gehalts-Checks für mehr soziale Gerechtigkeit im Gemeindebau zu sorgen. Auch bei einer repräsentativen österreichweiten Umfrage des Linzer Marktforschungsinstitut market stimmten 45 % der Befragten dafür, die soziale Bedürftigkeit der Bewohner nach einigen Jahren zu überprüfen. Nur ganze 8 % meinten, es soll so bleiben, wie es ist, und die Sozialwohnungsbewohner sollte man immer günstig wohnen lassen, unabhängig vom Einkommen."

Angesichts von 33.000 sozial Bedürftigen in Wien, die bis zu zwei Jahre auf eine Gemeindebauwohnung warten müssten, sei das Mauern von Rot-Grün in dieser Frage nicht nachvollziehbar. "Während sich SPÖ Politiker/innen im Verband mit den Wiener Fundi-Grünen zu selbsternannten Schutzpatronen der begüterten Gemeindebaumieter aufschwingen, setzen wir uns für soziale Gerechtigkeit ein. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Sozialwohnungen den sozial Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden sollen, nicht den sozialdemokratisch Bedürftigen", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: T: (+43-1) 4000/81 913, F:(+43-1)4000/99 819 60

presse.klub @ oevp-wien.at