"Aufgetischt in Wien" am 1. Mai in ORF 2

Eine kulinarische Entdeckungsreise entlang der Zweierlinie

Wien (OTS) - Die Wiener Zweierlinie ist vielleicht nicht so schick wie ihre große Schwester, die Ringstraße, aber die Wiener lieben sie. Sie ist keine Straße, sondern die Aneinanderreihung von vier Streckenabschnitten. Am Mittwoch, dem 1. Mai 2013, trifft "Aufgetischt in Wien" um 18.05 Uhr in ORF 2 auf der Suche nach kulinarischen und architektonischen Eindrücken unter anderem "die Frühstückerinnen" im Café Kunsthalle am Karlsplatz, entdeckt kulinarische Tafelfreuden im Kunsthistorischen Museum und ist Zaungast bei einer Ausstellungsvorbereitung des Architekturzentrums Wien im MuseumsQuartier. Auch im Volkstheater wird zuweilen "aufgetischt": Welche sinnlichen Requisiten benötigt zum Beispiel die Produktion "Im weißen Rössl"? In Heimito von Doderers Lieblingsgastwirtschaft, dem Blauensteiner "Zur Stadt Paris" in der Josefstadt, wird ein Kalbsherz zubereitet und herz-lich genossen. Dann noch ein "Gute Nacht"-Trunk in der "Roten Bar" des Volkstheaters, und mit einem Konzert von "Café Drechsler" geht ein kulinarisch betonter Tag an der Wiener Zweierlinie stimmungsvoll zu Ende.

Die Zweierlinie ist das stillschweigende Übereinkommen von mehr als 1,6 Millionen Städtern, eine Straße anders zu nennen, als sie offiziell heißt. Offiziell ist sie nämlich keine Straße, sondern die Aneinanderreihung von vier Streckenabschnitten. Um die alte Strecke zu veranschaulichen, kommt bei "Aufgetischt" ein allseits beliebtes Fortbewegungsmittel zum Einsatz: das Fahrrad. Es ist der Star des Radjahres 2013. Wien wird heuer zum Austragungsort der internationalen Konferenz "Velo-City". Wolfgang Höfler, Fahrradguide der ersten Stunde, erzählt von Erfahrungen und Begegnungen mit seinem favorisierten Fortbewegungsmittel.

Der Karlsplatz ist wahrscheinlich Österreichs meistfrequentierter Ort. U-Bahn-Züge, Straßenbahnen, Busse, Mopeds, Fahrräder, Autos und Fußgänger queren ihn täglich. Gleichzeitig ist er Naherholungsraum, Parklandschaft, Kunst- und Universitäts-Standort. Das Überqueren des Karlsplatzes mit dem Rad ist Auftakt für eine filmische Montage dieses urbanen Hotspots. "Aufgetischt" macht sich auf die Suche nach kulinarischen Eindrücken beginnend mit dem Café Kunsthalle, einem Frühstücksort, wo sich "die Frühstückerinnen" zu einem Update treffen. Das Ei ist den jungen Online-Spezialistinnen ein besonderes Anliegen. "Wir halten dem Ei den Spiegel vor" lautet ein Spruch auf ihrer Internetseite, auf der sie österreichische Frühstückslokale und ihr Angebot analysieren und öffentlich machen.

Das Kunsthistorische Museum gehört erstaunlicherweise auch zu den kulinarischen Hotspots am Weg. Nicht weil man dort in beeindruckendem Ambiente speisen kann, vielmehr sind es die Gemälde, auf denen Tafelfreuden gehuldigt wird. Essen und Trinken sei ein universales Thema in der Kunst, erzählt der Kunsthistoriker Daniel Uchtmann. Darstellungen von Speisen sind auch Symbol und Verdeutlichung der Vergänglichkeit und Endlichkeit des Lebens - und werden gerne kopiert, wie von Brigitte Humpelstetter, einer der wenigen hier zugelassenen Hobbymalerinnen. Nur eine Glastür trennt das schöne Restaurant Corbaci im MuseumsQuartier vom Az W, dem Architekturzentrum Wien, in dem die Kuratorinnen dabei sind, eine Jubiläumsausstellung zu gestalten. Mit "Das Gold des Az W" werden 20 Jahre intensive Aufarbeitung und Bewahrung der Architekturgeschichte der Moderne gefeiert.

Im Volkstheater wird zuweilen auch "aufgetischt", etwa in der Produktion "Im weißen Rössl". Das "Aufgetischt"-Team interessiert sich für Requisite und Ausstattung dieser Operette. Wer kümmert sich um all die kleinen Dinge wie Gläser, Teller, Besteck, die bescheiden, aber doch unverzichtbar sind für das Gelingen eines sinnlichen Theaterabends. In Heimito von Doderers Lieblingsgastwirtschaft, dem Blauensteiner "Zur Stadt Paris" in der Josefstadt, wird letzte Labestation gehalten und herzlich genossen. Nur noch ein Gute-Nacht-Trunk in der Roten Bar des Volkstheaters, ein Konzert von "Café Drechsler" - und ein "Aufgetischt in Wien" findet ein stimmungsvolles Ende.

"Aufgetischt in Wien" ist eine Koproduktion von Satel Film und ORF. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

