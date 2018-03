Aviso: Morgen Dienstag - Hundstorfer präsentiert Arbeitsmarkt-Paket für Ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte

Wien (OTS/BMASK) -



Arbeitsmarkt-Paket für Ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte



Sozialminister Rudolf Hundstorfer und AMS-Vorstand Johannes Kopf

präsentieren morgen Dienstag in einer Pressekonferenz ein

Arbeitsmarkt-Paket für Ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte. In

diesem Paket sind u.a. die Programme "Reife Leistung",

Arbeitsmarkt-Coaches oder New Skills enthalten.



Datum: 30.4.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz (BMASK) Pressezentrum 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: www.bmask.gv.at



