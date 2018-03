Sima: top-Service im Freizeitparadies Donauinsel für alle Wienerinnen und Wiener

Saisonstart für das mobile Inselservice - Rat, Service und Kontrolle der Spielregeln für ein Miteinander auf der Insel

Wien (OTS) - Ein Top-Ausflugsziel ist seit dem verspäteten Frühlingsbeginn an diesen Tagen die Donauinsel, die heuer ihr 25jähriges Jubiläum feiert, wurde sie doch 1988 als Hochwasserschutzeinrichtung fertiggestellt. Heute ist sie eine der Besonderheiten der Stadt und zählt in der Sommersaison an besonders schönen Tagen bis zu 190.000 erholungsuchende Besucherinnen und Besucher. "Wir haben in den letzten Jahren viele Angebote geschaffen, die Insel attraktiviert und kontrollieren auch die Spielregeln streng, damit die Insel für alle ein Freizeitparadies bleibt", so Umweltstadträtin Ulli Sima anlässlich der Saisoneröffnung des Inselservice mit 1. Mai.

Mobiles Inselservice für Info, Service und Kontrollen

Von der Basisstation nahe der U1-Station Donauinsel aus radeln die 10 mobilen Insel-Teams die Insel entlang und zeigen wo's langgeht. Sie achten auf Sauberkeit, Ordnung und darauf, dass sich alle an die Spielregeln halten. So weisen sie etwa HundebesitzerInnen auf Maulkorb- oder Leinenpflicht hin, melden widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, unterstützen die GrillplatzmeisterInnen in den Grillzonen, füllen die Hundesackerlspender nach und stehen für Fragen rund um die Freizeitangebote jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus verteilen sie auch kostenlose kleine Faltpläne zur Donauinsel im Hosentaschenformat. Die Inselinfo, ein 170 Quadratmeter großes Informationszentrum 350 Meter stromabwärts der Reichsbrücke (U1 Station Donauinsel), dient als Basisstation der MitarbeiterInnen des mobilen Inselservice und ist unter der Telefonnummer 01/4000-96500 erreichbar - von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Mi und Fr bis 18 Uhr, Sa und So 12 bis 18 Uhr. Infos: www.inselinfo.wien.at

Die neue "Insel-SOKO" - bestens bewährt!

Das Inselservice-Team hat zusätzliche Verstärkung durch eine insgesamt achtköpfige Insel-SOKO bekommen, die Spezialaufträge erledigt. In einem mit Werkzeug und Geräten ausgestatteten speziell gekennzeichneten Insel-SOKO- Einsatzwagen sind je zwei Facharbeiter der Wiener Gewässer (MA 45) als Team täglich auf der Donauinsel unterwegs. Die Profis sind da, um Schadensmeldungen sofort zu überprüfen und rasch Maßnahmen zu setzen, wie etwa bei Aufbrüchen auf Wegen oder bruchgefährdeten Bäumen. Auch akute Reparatur- und Aufräumarbeiten werden erledigt, damit die Donauinsel für alle das Top-Erholungsparadies bleibt.

Montag bis Sonntag ist die Insel-SOKO jeweils von 13 bis 17 Uhr im Einsatz. Meldungen werden am Inseltelefon unter 01 4000-96530 (Montag - Freitag, 8 - 16 Uhr) entgegengenommen.

Urlaub in Wien: Baden und Platschen für Jung und Alt

Die Insel ist Wiens Badeparadies: Wer gerne ins kühle Nass der Neuen Donau eintauchen will wird Freude mit den vielen Badepontons und Wasserzugängen mit Stiegen haben. Auch die wurden im Laufe der Jahre ergänzt und verbessert. Seit drei Jahren können auch die Jüngsten sicher Platschen, und zwar am Familienbadestrand bei der U6-Station Neue Donau, wo die Uferzone mit flachem Wasser durch vorgelagerte Inseln geschützt ist.

GrillplatzmeisterInnen im Einsatz

Besonders beliebt ist die Insel auch bei Grillfans. So bietet die Donauinsel zwei frei verfügbare Grillzonen und 15 fix ausgestattete Holzkohle-Grillplätze gegen Reservierung. Für einen reibungslosen Ablauf in den Grillzonen sorgen elf muttersprachliche GrillplatzmeisterInnen. Sie kontrollieren Sauberkeit und richtige Entsorgung von Abfall, geben Tipps für sicheres Grillen und achten -wie die MitarbeiterInnen des Inselservice - darauf, dass sich alle an die Spielregeln halten. So darf etwa im Sinne der allgemeinen Sicherheit nirgendwo ein Bodenfeuer entzündet werden.

Die Holzkohlegrillplätze können nach Reservierung und der Entrichtung einer Reservierungsgebühr von zehn Euro genutzt werden. Reservierung entweder online auf www.gewaesser.wien.at oder über das Grilltelefon 01/4000-96496 (Montag bis Freitag werktags 8 bis 14 Uhr).

Wer keinen Platz auf den fixen Einzelgrillplätzen ergattert, kann seinen eigenen Holzkohlengrill in einer der zwei Grillzonen aufstellen. Deren Nutzung im Bereich Brigittenauer Bucht und Steinspornbrücke ist kostenfrei und jederzeit ohne Anmeldung möglich. Grill, Holzkohle und Zubehör müssen selbst mitgebracht werden.

Sauberkeit groß geschrieben: Zahlreiche sanierte WC-Anlagen

Neben dem Aufstocken der Inselinfo-Teams und der "Insel-SOKO" wurden im letzten Jahr auch die Sauberkeit und Hygiene weiter ausgebaut: So wurden etwa zahlreiche WC-Anlagen saniert. Sie haben mit den alten Oktagonen - abgesehen von der Außenhülle - nichts mehr gemeinsam: im rot-blauen Design sind sie nicht zu übersehen und bieten hohe Qualität. Geruchslos, mit Innenausstattung aus Edelstahl und zwei getrennten WC-Anlagen (für Männer und Frauen). Die Sanitäranlagen sind leicht zu säubern, strapazierfähig und äußerst robust gegen Vandalen-Akte. Zudem gibt es dichte Reinigungsintervalle - nämlich in der Hauptsaison drei Mal täglich!

Hundebadezone - Plantschvergnügen für die Vierbeiner

Um das friedliche Miteinander von Mensch und Tier auch auf der Insel zu fördern, gibt es auch gut gekennzeichnete Hundebadestrände.

o Der eine Hundebadeplatz liegt zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke direkt am Ufer der Donau, mit seinen circa 14.000 Quadratmetern gehört er zu den größten in Wien. Anfahrt:

Floridsdorfer Brücke, Parkplatz Donauinsel, von dort ca. 200 m donauseitig stromaufwärts

o Bereits seit April 2009 gibt es einen anderen attraktiven Hundebadeplatz. Dieser befindet sich zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke - am linken Ufer der Neuen Donau zwischen Kilometer L 8,7 und L 9,1 und wird von Hunden und Herrchen und Frauchen sehr gut angenommen.

Save the date: Jubiläums-Grill auf der Donauinsel am 8. und 9. Juni

Um das 25jährige Jubiläum der Hochwasserschutzeinrichtung Donauinsel auch gebührend zu feiern, wird es heuer ein paar neue Insel-Highlights und ein spezielles Event geben: Am 8. und 9. Juni findet Wiens größte Grillparty statt, mit viel Spaß, Unterhaltung für die ganze Familie und natürlich viel Info rund um den Hochwasserschutz der Millionenstadt. Nicht nur Grillfans sollten sich also den Termin unbedingt freihalten!

Alle Infos auf www.donauinsel.wien.at/25jahre

