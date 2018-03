Einzigartige Saabs breiten sich über ganz Europa aus

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Anfang April durchgeführte Auto-Auktion von KVD, bei der 78 einzigartige Saab versteigert wurden, weckte enormes Interesse. Am begehrtesten waren die wenigen Fahrzeuge des Modells 9-5 Aero Sportcombi 2012, die zur Versteigerung standen. Die neuen Besitzer stammen aus ganz Europa.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612517 )

Die Auktion der einzigartigen Fahrzeuge von Saab endete am 3. April und erregte sowohl in Schweden als auch international viel Aufmerksamkeit. Am teuersten war ein Saab 9-5 Aero Sportcombi mit einem Zuschlagpreis von 364.000 SEK. Danach folgten ein Saab 9-4X 3.0 V6 XWD für 350.000 SEK und ein Saab 9-5 2.0 TiD4 Vector Sportcombi für 319.500 SEK.

Die meisten Autos (23) gingen nach Holland, dicht gefolgt von Deutschland (20). 14 der Saabs blieben in Schweden, und fünf gingen nach Finnland. Die übrigen Bieter, die einen Zuschlag erhielten, kamen aus der Schweiz, Österreich, der Tschechischen Republik, Lettland, Litauen, Norwegen und Polen. Insgesamt wurde bei der Auktion ein Umsatz von 13 Millionen SEK erzielt.

"Unsere Website wird von Personen aus der ganzen Welt besucht, und es bestand grosses Interesse an Saab, deshalb überrascht es mich nicht, dass so viele Autos nach Übersee gingen", so Per Blomberg, Business Area Manager bei KVD.

Dieses war die zweite Auktion mit einzigartigen Saab-Fahrzeugen, die von KVD nach Anweisungen der Verwalter von Saab Automobiles AB durchgeführt wurde. Die erste Auktion fand im Dezember 2012 statt, und damals wie heute erzielte der Saab 9-5 Sportcombi den höchsten Preis. Wenn man die Ergebnisse der beiden Auktionen zusammennimmt, stammen die Käufer der Autos aus zwölf unterschiedlichen Ländern.

KVD ist der grösste unabhängige Marktplatz für Versteigerungen von gebrauchten Autos, Maschinen und LKW in Skandinavien. Das Unternehmen betreibt die Auktions-Websites http://www.kvd.se und http://www.kvdauctions.com, auf denen bei wöchentlichen Internetauktionen Autos, LKWs und Maschinen von Bietern aus Skandinavien, Europa und dem Rest der Welt ersteigert werden. Über kvd.se werden jedes Jahr über 22.000 Autos und 10.000 Maschinen und LKW versteigert.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612517

Rückfragen & Kontakt:

Bei Pressefragen zur Auktion kontaktieren Sie bitte Dag

Thyselius, Information Manager bei KVD, unter dag.thyselius @ kvd.se

oder

+46-735-58-31-78. Bei Fragen zur Insolvenz von Saab kontaktieren Sie

bitte

Hans L. Bergqvist, Partner, Advokatfirman Delphi, unter

konkurs @ delphi.se

oder Anne-Marie Pouteaux, Partner, WistrandAdvokatbyra, unter

konkurs @ wistrand.se.