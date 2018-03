RfW-Krenn: Eigenkapitalquote der Betriebe durch steuerliche Entlastungen stärken!

Krenn fordert die steuerliche Gleichstellung von Eigenkapital mit Fremdkapital, die Abschaffung von Bagatellsteuern und Steuerfreiheit für nicht entnommene Gewinne.

Wien (OTS) - "Die Banken haben laut Nationalbank heuer ihre Kreditrichtlinien wieder verschärft, auch im zweiten Quartal wird es so weitergehen. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung handelt und Maßnahmen setzt, um zum Beispiel die Eigenkapitalquote der Betriebe zu stärken", so heute RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn. Konkret schlägt er die steuerliche Gleichstellung von Eigenkapital mit Fremdkapital, die Abschaffung von Bagatellsteuern und Steuerfreiheit für nicht entnommene Gewinne vor.

Als ersten Schritt sieht Krenn die steuerliche Gleichstellung von Eigenkapital mit Fremdkapital: "Wer eigenes Geld in sein Unternehmen steckt, kann derzeit keine steuerlichen Vorteile lukrieren. Beim Fremdkapital hingegen können die Zinsen als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Durch die Einführung eines fiktiven Zinssatzes kann diese Möglichkeit auch für Eigenkapital geschaffen werden", schlägt Krenn vor. Des Weiteren sollen Bagatellsteuern gestrichen werden. Nur dort, wo der Staat eine anrechenbare und äquivalente Leistung erbringe, stünden ihm auch Gebühren und Steuern zu. Ersatzlos zu streichen seien beispielsweise die Werbeabgabe, verschiedene Rechtsgeschäftsgebühren oder die einprozentige Gesellschaftssteuer. "Und damit Betriebe eine bessere Eigenkapitalstruktur aufbauen können, müssen Gewinne, die im Betrieb bleiben, steuerfrei gestellt werden. Unternehmerische Handlungsspielräume sind unverzichtbar!", so Krenn.

"Tatsache ist: Basel III macht es gerade für KMUs schwer, an frisches Geld via Bankkredit zu kommen. Ohne Geld keine Investitionen, ohne Investitionen kein Wachstum und ohne Wachstum kein sprudelnder Quell an Steuereinnahmen: Die Steuerschrauben etwas zu lockern, wäre daher auch im Sinne des Staates, der "Return on Investment" könnte sich sehen lassen", so Krenn.

