Musikalisches Zirkusabenteuer

Von bauchredenden Giraffen, Feuerschluckern und tollpatschigen Clowns

Wien (OTS) - Zirkusfieber erfüllt am Wochenende 4./5. Mai 2013 den Großen Saal des Wiener Konzerthauses. Über 600 Kinder und Jugendliche der Musikschule Wien sind am Musical "Zirkus Furioso. Ein Zirkusmusical für alle Kinder unter 100" von Peter Schindler beteiligt.

Spannung und Spaß

In diesem Jahr begeben sich die Lehrkräfte der Singschule und der Musikschule Wien für das traditionelle "Festliche Singen" musikalisch und szenisch auf echtes Neuland. Zu dieser Großproduktion zählen ein tolles Stück, eine große Bühne, Chöre, ein Orchester, GesangssolistInnen und SchauspielerInnen für 33 Rollen, TrainerInnen, MaskenbildnerInnen, Garderobieren, KorrepetitorInnen, InspizientInnen, TechnikerInnen, Kostüme, Requisiten, Beleuchtung, eine rgisseurib, eine Dirigentin und vieles andere mehr. Spannung und Spaß sind garantiert.

Inhalt der Zirkusgeschichte

ZirkusdirektorInnen haben es nicht leicht. Erst läuft ihnen die Assistentin Bella Stella weg. Dann verkünden die Bärendompteure, dass der Bär nicht auftreten will. Und während der Dumme August und die Dumme Augustine ständig im Weg stehen, reißt auch noch der Tiger aus. Der Dumme August und die Dumme Augustine sind zwar tollpatschige Clowns, haben aber im entscheidenden Moment immer eine zündende Idee! Und deshalb erlebt das Publikum trotz Pannen eine furiose Zirkusvorstellung: Einen Elefanten, der Foxtrott tanzt, eine bauchredende Giraffe, wilde Pferde, einen Fakir und natürlich Jongleure, eine Seiltänzerin, Messerwerfer und Feuerschlucker. Und als die Stimmung am Kochen ist, taucht auch plötzlich der Tiger samt Bella Stella wieder auf. Das Publikum johlt und ist aus dem Häuschen. Am Ende sind auch die ZirkusdirektorInnen wieder überglücklich.

Ganzheitliche pädagogische Arbeit

Die Gemeinschaftsproduktion der Singklassen, der wienweiten Chöre, der jungen SolistInnen und DarstellerInnen sowie der Capella Furiosa und dem Orchester der Musikschule Wien verdeutlicht den ganzheitlichen Sinn der pädagogischen Arbeit. Die Kinder und Jugendlichen stellten sich mitsamt ihren Lehrkräften der Herausforderungen und erarbeiteten im Laufe des Schuljahres die unterschiedlichen Aufgaben und Rollen.

Großes Unterrichtsangebot der Singschule

Zahlreiche Singklassen an den Wiener Volksschulen, die wienweiten Spatzen- und ABChöre, der Wiener KinderChor, Wiener KinderKammerChor sowie der Wiener JugendChor zählen zum Angebot der Singschule und laden zum Mitsingen ein.

Infos unter www.musikschule.wien.at

post-singschule@ma13.wien.gv.at

Termine für das Festliche Singen 2013 mit "Zirkus Furioso":

Samstag, 4. Mai 2013, 15 Uhr

Sonntag, 5. Mai 2013, 11 Uhr

Wiener Konzerthaus, Großer Saal

Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Festliches Singen 2013 der Musikschule Wien

"Zirkus Furioso. Ein Zirkusmusical für alle Kinder unter 100" von Peter Schindler

Mitwirkende:

Kinder der Singklassen der Singschule

Projektchor der Musikschule Meidling

Wiener ABChöre

Wiener KinderChor

Lehrerinnen und Lehrer der Singschule

Capella Furiosa

Orchester der Musikschule Wien

Regie: Elke Benda

Musikalische Gesamtleitung: Christiane Fischer

Karten: Euro 9,-- bis Euro 19,--

Konzerthauskassa, Tel.: (01) 242 002, ticket @ konzerthaus.at, www.konzerthaus.at

