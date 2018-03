FP-Eisenstein: Nachbetreuung von älteren Verbrechensopfern lässt in Wien zu wünschen übrig!

Hilfestellung muss automatisch und unbürokratisch zur Hand sein

Wien (OTS/fpd) - Im Zuge der Beantwortung einer von Wiens FP-Gemeinderat Dr. Herbert Eisenstein gestellten Anfrage an den Bürgermeister zählte dieser die Initiativen und Angebote auf, die es in Wien zur Nachbetreuung insbesondere älterer Opfer von Verbrechen gebe. "Allerdings", erläutert Eisenstein, "haben gerade unsere Seniorinnen und Senioren als Opfer von Verbrechen - und wie die Kriminalstatistik zeigt, steigt deren Anzahl ständig - kaum Zugang zu einer zielorientierten Nachbetreuung." So gäbe es keine ausreichende und automatische Krisenintervention gerade für betagte Menschen, die nach einem Überfall, einem Raub, Diebstahl oder Trickbetrug sich selbst überlassen blieben und selbst für Hilfe sorgen müssten. "Im Sinne unserer Seniorinnen und Senioren muss das dringend geändert werden. Hilfestellung muss in jedem dieser bedauernswerten Fälle automatisch und unbürokratisch zur Hand sein, um die traumatischen Erlebnisse auch richtig verarbeiten zu können. Informationsbroschüren aufzulegen wird in solchen Fällen wohl nicht reichen", fordert Eisenstein abschließend. (Schluss) hn

