Medienaktion gegen die Einhebung doppelter Studiengebühren an der JKU

VSStÖ, IKS & Unabhängige kündigen Protest an der JKU für Dienstag, 30. April ab 14.00 Uhr an

Linz (OTS) - Studierende, die keine EWR-StaatsbürgerInnenschaft besitzen müssen an der JKU die doppelten Studiengebühren in Höhe von 726,72 Euro pro Semester bezahlen und besitzen nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit sich von den Studiengebühren befreien zu lassen.

Die Liste VSStÖ (Verband sozialistischer Student_innen), IKS (Initiative kritischer Studierender) & Unabhängige (VSStÖ, IKS & Unabhängige) fordert auch im Rahmen der ÖH-Wahlen von 14.- 16. Mai 2013 die Abschaffung dieser Ungleichbehandlung. "Es zeigt sich, dass durch die Einhebung doppelter Studiengebühren Drittstaatsangehörige von der Universität drängen - das ist auch durch die hohe Anzahl an Abmeldungen vom Studium im letzten Semester unter den betroffenen Studierenden faktisch belegt", so der ÖH Sozialreferent Dieter Etzelstorfer, der ergänzt, dass dank Verhandlungen von VSStÖ, IKS & Unabhängige zwar ein Teil der Studiengebühren in einem Sozialtopf zweckgewidmet wurden, der soziale Härtefälle zumindest kurzfristig abfedern kann, diese Mittel jedoch bei weitem nicht ausreichen um die finanziellen Einschnitte die durch die Zahlung doppelter Gebühren jedes Semester entstehen, auszugleichen.

"Für uns als VSStÖ, IKS & Unabhängige steht im Zusammenhang mit der Forderung nach der Abschaffung der doppelten Studiengebühren, welche die JKU im Rahmen ihrer Universitätsautonomie selbstständig beschließen könnte, die Zusammenarbeit mit migrantischen Vereinen an der JKU im Vordergrund", so Donjeta Krasniqi vom VSStÖ.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen wird am Dienstag, den 30. April ab 14.00 Uhr eine Medienaktion von VSStÖ, IKS & Unabhängigen, sowie zahlreichen unterstützenden Vereinen an der JKU (Treffpunkt:

Bibliotheksvorplatz der JKU, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz) stattfinden. MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen.

"Weitere Aktionen sind in Planung, sofern die JKU nicht bereit ist auf die Forderungen der Studierenden nach ihrem Recht auf Bildung einzugehen", so der ÖH-Vorsitzende Johannes Halak abschließend.

Rückfragehinweis: Johannes Halak, ÖH-Vorsitzender an der JKU:

0699/10936303

Datum: 30.4.2013, um 14:00 Uhr



Johannes Kepler Universität Linz Bibliotheksvorplatz

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz



Johannes Halak, 0699/10936303