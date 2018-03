EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Britische C-QUADRAT Tochter BCM gewinnt mehrere Investors Choice Awards und HFM Awards

BCM & Partners, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe,

wurde vergangene Woche gleich zweimal bei den renommierten Investors Choice Awards ausgezeichnet. Der britische Asset Manager gewann die Kategorien "Global Credit Fund 2012" und "UCITS Fund of the Year 2012". Darüber hinaus stand BCM auf der Shortlist der Kategorie "Credit Fund, Last 3 Years".

Vergangenen Donnerstag wurden die HFM Awards in London verliehen. BCM & Partners wurde in der Kategorie "UCITS Other" ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die jüngsten Erfolge unseres britischen Tochter-Unternehmens BCM. Die Auszeichnungen sprechen für die Qualität und die gute Performance der BCM Produkte", sagt Alexander Schütz, Gründer und Vorstand von C-QUADRAT.

Die Investors Choice European Hedge Fund Awards werden jährlich in London von der Plattform HedgePo vergeben. Die hochkarätige Jury setzt sich aus Experten renommierter Unternehmen zusammen. Unter anderem bewerten Spezialisten von Aberdeen, ABN AMRO und DNB die Fonds nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Mehr dazu unter www.investorschoiceawards.com

HFMweek ist die führende Quelle für weltweite Hedgefonds News. Mit der Onlinepräsenz und dem wöchentlich erscheinenden Magazin liefert HFMweek die neuesten Infos über Entwicklungen, Jobrochaden sowie Analysen, Marktinformationen und Reports. Mehr unter www.hfmweek.com

Das britische Investmenthaus BCM wurde 2005 von den ehemaligen Morgan Stanley-Managern Carlo Michienzi (CEO), Matteo Pusineri (CIO) und Kerry Mentasti Granelli (Fondsmanager) gegründet und ist seit 2012 ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe. Die BCM-Gruppe, mit Sitz in London, ist auf Credit Funds(Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class Funds und Fund of Funds spezialisiert. Aktuell hat BCM 980 Millionen Euro Assets under Management.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

