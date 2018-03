VHS Wien: Gelebte Vielfalt - VHS nimmt teil an 3. Wiener Integrationswoche

Open-Chair-Diskussion zum Thema "Mehrsprachig leben in Wien" am 10. Mai

Wien (OTS) - Die VHS Wien beteiligt sich mit einem mehrteiligen Programm an der 3. Wiener Integrationswoche. Am 10. Mai findet eine Open-Chair-Diskussion zum Thema "Mehrsprachig leben in Wien" in der Brunnenpassage (16., Brunnengasse 71/Yppenplatz) statt. Die Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Nurten Yilmaz, VHS Wien-Geschäftsführer Mario Rieder, BUM Media Geschäftsführer Dino Sose und die mehrsprachige VHS-Mitarbeiterin Yasmin Foroutan stellen sich ab 19 Uhr der Diskussion über Potenziale und Grenzen der individuellen und gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit. Ein Open Chair lädt alle Anwesenden zum Mitdiskutieren ein. Auch neben der Open-Chair-Diskussion hat die Integrationswoche von 2. bis 12. Mai viel zu bieten. Bereits am 8. Mai feiert die VHS sprachliche Vielfalt im Rathauspark.

Wien spricht mehr - über 60 Sprachen an der VHS Wien

Unter dem Motto "Wien spricht mehr" können alle Interessierten am 8. Mai mit VHS SprachlehrerInnen, SprachkursteilnehmerInnen und PassantInnen in den Sprachen und über die Sprachen Wiens reden. Von 12 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, erste Sätze in neuen Sprachen zu lernen oder vorhandene Kompetenzen zu vertiefen. Chinesisch, Lingala und viele weitere Sprachen sind bei der Aktion vertreten. Der Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich. Die TeilnehmerInnen erhalten einen Einblick in die Sprachenvielfalt Wiens. Mehr als 60 der geschätzt über 200 Sprachen, die täglich in Wien gesprochen werden, stehen im Kursprogramm der VHS zur Verfügung.

Die Chancen sprachlicher Vielfalt nutzen

Mehrsprachigkeit bietet zahlreiche Potenziale, die viel zu oft ungenutzt bleiben. Sie ist ein wesentlicher Faktor für den Wirtschaftsstandort Wien und trägt als Mittel zur Verständigung zum guten Zusammenleben in Wien bei. Die VHS Wien fördert aktiv sprachliche Vielfalt. Mit dem Jahresschwerpunkt "mehr Sprachen!" wird ab Herbst 2013 das Sprachprogramm der VHS noch stärker im Mittelpunkt stehen. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Kurse, die nicht nur das Erlernen neuer Sprachen ermöglichen, sondern dem Verlust der Erstsprache vorbeugen. Derzeit werden Kurse für Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Polnisch, Türkisch und Kurdisch angeboten. Es gibt spezielle Angebote für Kinder und Erwachsene.

Open-Chair-Diskussion "Mehrsprachig leben in Wien"

Datum: Freitag, 10. Mai, 19 bis 21 Uhr

Ort: Brunnenpassage / Brunnengasse 71 Yppenplatz, 1160 Wien

Wien spricht mehr - gemeinsam Mehrsprachigkeit feiern

Datum: Mittwoch, 8. Mai, 12 bis 18 Uhr

Ort: Rathauspark, 1010 Wien

