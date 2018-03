Wiener Vorlesungen im ORF-RadioKulturhaus: Auftaktveranstaltung mit Karl Kraus-Biograf Edward Timms

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem ORF-RadioKulturhaus und den Wiener Vorlesungen erweitert die im Rathaus beheimatete "Stadtuniversität" ihre Räumlichkeiten auf den Großen Sendesaal: In der ersten Veranstaltung am Montag, den 6. Mai spricht Karl Kraus-Biograf Edward Timms über "Die Antikriegssatire von Karl Kraus", Hubert Christian Ehalt moderiert. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Aufklärung statt Vernebelung, Differenzierung statt Vereinfachung, Analyse statt Infotainment, Tiefenschärfe statt Oberflächenpolitur, Empathie statt Egomanie, Utopien statt Fortschreibung, Widerspruch statt Anpassung, Auseinandersetzung statt Belehrung, Gestaltungswille statt Fatalismus - das sind die Zielsetzungen der Wiener Vorlesungen seit 26 Jahren. Historiker und Kulturanthropologe Hubert Christian Ehalt und sein Team programmieren das Dialogforum der Stadt Wien zu den aktuellen und brisanten Fragen der Welt und bilden somit eine Schnittstelle zwischen Experten und Publikum, konfrontieren dieses mit relevanten intellektuellen Diskursen.

Die Wiener Vorlesungen haben mit ihren Zielsetzungen, ihren Ideen, der Programmatik und ihren Gästen vieles gemein mit dem Kultursender Ö1 und dem RadioKulturhaus. Grund genug, die Gemeinsamkeiten in einer Zusammenarbeit zu bündeln, die am Montag, den 6. Mai mit Edward Timms' Vortrag über "Die Antikriegssatire von Karl Kraus". Edward Timms ist ein international renommierter Biograf von Karl Kraus, kulturwissenschaftlicher und germanistischer Analytiker der Wiener Moderne und langjähriger Direktor des Centre for German-Jewish Studies an der University of Sussex.

Karl Kraus war einer der pointiertesten Politik-, Kultur-, Ideologie- und Sprachkritiker des 20. Jahrhunderts. Seine Texte, die er bei 700 Vorlesungen zwischen 1910 und 1936 vorgetragen hat, richten sich gegen Verlogenheit, Sensationsgier, Kriegstreiberei, Doppelmoral, Lüge und Kitsch. Kraus, der an der Juridischen und an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien studiert hatte, wandte sich bald der Literatur zu; er trat als scharfer Kritiker der Gruppe "Jung-Wien" auf und gründete mit 25 Jahren 1891 die Zeitschrift "Die Fackel". Ab 1911 erschien sie ausschließlich mit seinen eigenen Texten. Karl Kraus warf einen präzisen Blick auf die politischen und kulturellen Entwicklungen seiner Zeit, die er kritisch kommentierte und deren Konsequenzen er mit großer Klarheit vorhersah.

Die Wiener Vorlesung "Edward Timms: 'Die Antikriegssatire von Karl Kraus'" findet am Montag, den 6. Mai im RadioKulturhaus statt. Beginn ist um 19.00 Uhr, der Eintritt frei, Anmeldung unter der Telefonnummer 01/501 70-377. Weitere Vorlesungen finden in loser Folge drei bis vier Mal jährlich statt. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

