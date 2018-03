SOS Mitmensch: Kein Tag der Arbeit für Asylsuchende

Protestaktion gegen Desintegrationspolitik

Wien (OTS) - "Auch am heurigen 1. Mai liegt über dem Tag der Arbeit ein dunkler Schatten. Asylsuchende sind in Österreich nach wie vor mit weit reichenden Arbeitsverboten belegt, auch dann, wenn sie schon ein, zwei, drei Jahre oder sogar noch länger auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Dabei gäbe es schon längst massiven Rückenwind für ein Ende dieser folgenreichen Desintegrationspolitik", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Pollak verweist darauf, dass sich inzwischen sämtliche Sozialpartnerorganisationen geschlossen für den Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende nach spätestens 6 Monaten aussprechen. Darüber hinaus belegen Umfragen des UNHCR und der Zeitschrift "profil", dass die Mehrheit der ÖsterreicherInnen dafür ist, Asylsuchenden Zugang zu Arbeit zu gewähren.

Umso enttäuschender ist für Pollak die Haltung des für die Arbeitsmarktpolitik zuständigen Sozialministeriums: "Mit sozialer Gerechtigkeit haben Arbeitsverbote nichts zu tun. Im Gegenteil, motivierte Frauen und Männer werden in Armut gefangen gehalten und dequalifiziert. Der Staat produziert mutwillig Sozialfälle, die, wenn sie nach Jahren des Wartens als Schutzberechtigte anerkannt werden, nur ganz schwer Fuß fassen können. Die menschlichen, sozialen und finanziellen Folgekosten dieser Desintegrationspolitik sind enorm."

SOS Mitmensch hat mit einer Protestaktion auf die Verantwortung des Sozialministeriums aufmerksam gemacht. Ein Plakat mit der Aufschrift "Versperrter Zugang zu Arbeit" wurde auf das Eingangstor des Ministeriums angebracht.

Siehe: http://www.ots.at/redirect/zugang1

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at