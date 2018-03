AVISO: Preisverleihung des Presseclub Concordia im Parlament

Auszeichnungen an "Kleine Zeitung Kärnten" und Barbara Gansfuß

Gemeinsam mit dem Presseclub Concordia lädt Nationalratspräsidentin Barbara Prammer heute zur Verleihung der Concordia-Preise 2012 in das Abgeordneten-Sprechzimmer ein. Nach der Begrüßung durch Parlamentsdirektor Harald Dossi und dem Präsidenten des Presseclubs, Peter Bochskanl, spricht der Vorsitzende der Jury Heribert Krejci über die Entscheidung für die diesjährigen PreisträgerInnen.

Die Auszeichnung in der Kategorie Pressefreiheit geht dieses Jahr an die Redaktion der "Kleinen Zeitung Kärnten" für die Beibehaltung einer unabhängigen und kritischen Berichterstattung trotz wirtschaftlichem Druck und einer wachsenden Konfrontation mit rechtlichen Schritten. Der Preis in der Kategorie Menschrechte geht an die Ö1-Redakteurin Barbara Gansfuß für ihr konsequentes Aufgreifen von Menschenrechtsthemen, bei denen sie besondere Sensibilität und Ausgewogenheit beweist sowie Missstände und menschliche Probleme aufzeigt, die nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Für sein unablässiges Eintreten für Freiheit, Qualität und Ethik im Journalismus wird der frühere Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", Engelbert Washietl, mit dem Concordia-Ehrenpreis geehrt. Die Moderation übernimmt die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, Astrid Zimmermann.

Die Concordia-Preise werden jedes Jahr an JournalistInnen für besondere publizistische Leistungen im Bereich Presse- und Informationsfreiheit sowie Menschenrechte und Demokratie vergeben. Musikalisch umrahmt wird die Preisverleihung vom "Andrej Prozorov und Christian Bakanic Duo".

Diskussionsveranstaltung mit Prammer und "ZiS"

Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai findet heute eine weitere Veranstaltung im Hohen Haus statt. Geladen von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und der Initiative "ZiS -Zeitung in der Schule" diskutieren SchülerInnen nach der Begrüßung von Parlamentsdirektor Harald Dossi und einem Impulsreferat vom Geschäftsführer des Österreichischen Presserats, Alexander Wrzilek, mit dem Chefredakteur der Austria Presse Agentur, Michael Lang, der geschäftsführenden Präsidentin von "Reporter ohne Grenzen Österreich",Rubina Möhring und dem stellvertretenden Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", Andreas Koller, über die Bedeutung von Pressefreiheit und die hohe Verantwortung der Medien. Durch die Diskussion führt Anna-Maria Wallner von der Tageszeitung "Die Presse".

Mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai wird jährlich auf Verletzungen der Pressefreiheit sowie die Wichtigkeit einer unabhängigen und freien Berichterstattung für Demokratien hingewiesen. Österreich liegt im Pressefreiheit-Ranking von "Reporter ohne Grenzen" derzeit auf Platz 12.

HINWEIS: Fotos von der Concordia-Preisverleihung und der Diskussionsveranstaltung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at. (Schluss) keg

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at