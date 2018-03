Margareten: Drittes "Frauen:Musik"-Konzert in der Arena-Bar

Wien (OTS) - In der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117) sind am Donnerstag, 2. Mai, aufstrebende heimische Künstlerinnen zu hören. Am dritten Konzert der Reihe "Frauen:Musik" wirken Vera Rausch (Alt- und Sopransaxophon) und Beate Reiermann (Gitarre) sowie "M's Grace" (Martina Althuber: Gesang, Gitarre) mit. Das Konzept für diese Veranstaltung stammt von Robert Fischer, der sich außerdem als Moderator betätigt. Um 19.30 Uhr startet das Konzert (Einlass: 19.00 Uhr). Vera Rausch und Beate Reiermann bringen ein buntes Programm mit Jazz-Standards, Samba-Rhythmen und Pop-Songs zu Gehör. Martina Althuber, alias "M's Grace", trägt Auszüge aus ihrem beachtenswerten Debüt-Album "Refurnish My Heart" vor. Die Liedermacherin hat eine einprägsame Stimme und positioniert sich als "Interpretin der Liebe". "M's Grace" wartet mit reizvollen Melodien und Texten auf. Die einfühlsam auf den Inhalt der Stücke abgestimmten Arrangements gehen gut ins Ohr. Organisiert wird das Konzert der drei Damen durch den Kultur-Verein "Aktionsradius Wien". Der Zutritt ist frei, das Publikum soll Spenden geben. Nähere Informationen: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

o Saxophonistin Vera Rausch: www.grammofox.at/Vera_Rausch.html o Liedermacherin "M's Grace" (Martina Althuber): www.msgrace.at o Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

