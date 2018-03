Pan European HR Network präsentiert iRecruit 2.013 - Europas führender Kongress für Talentmanagement und Personalgewinnung

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das Pan European HR Network, Veranstalter vieler weltweit führender Events rund um das Thema Talentmanagement und Personalgewinnung, versammelt jetzt sein geballtes Expertenwissen bei einer Veranstaltung vom 20. bis 21. Juni in Amsterdam. Die iRecruit 2.013 ist Europas führender Kongress & Messe für Talentmanagement und Personalgewinnung. Die Veranstaltung bietet dem Markt und unseren Mitgliedern die besten Informationen, Empfehlungen, Technologien, Tools und Ressourcen, die Ihrem Unternehmen und Ihrem Management für den Erfolg noch fehlen.

Als Vorsitzender wird der legendäre Networking-Experte und preisgekrönte Futurist Matthew Jeffery,

Globaler Leiter der

Talentstrategie & Innovation bei SAP, zum Auftakt der diesjährigen Veranstaltung eine provozierende Diskussion eröffnen: Ist dies derAbschiedvon der Personalgewinnung wie wir sie kennen? Die Personalgewinnung ist am Ende. Es ist Zeit, die Regeln zu den Akten zu legen und von vorne zu beginnen! Viele in der Branche akzeptieren den Status Quo und pflegen ihre Mittelmässigkeit, aber warum sollten Sie dem nacheifern? Sind Sie es müde, immer wieder dieselben Ausreden zu hören? Sind Sie es müde, der Sklave eines Verfahrens zu sein, das nie Erfolge zeigt? In einer Ära, in der man in einer Flut von Reizwörtern wie Soziale Medien, Crowdsourcing, Big Data, Employment Branding, erweiterte Realität oder Mobilität ertrinken kann, was funktioniert? Was ist der richtige Dreh? Und, was noch wichtiger ist, da das aktuelle Modell der Personalgewinnung am Ende ist, womit sollte es ersetzt werden? In dieser unverblümten, schockierend ehrlichen Sitzung fordert Jeffery eine Revolution der Personalgewinnung und ein neues Modell. Jeffereys Erfolgsgeschichte und seine gewaltigen Redekunst versprechen eine unbedingt sehenswerte Veranstaltung. Man darf eine gewaltige Erschütterung erwarten ...

Chris Hoyt spricht exklusiv über die Entwicklung des Umgangs mit Bewerberdaten bei PepsiCo und dessen Auswirkungen auf Geschäftsentscheidungen in Verbindung mit Personalmarketing, Partnerwahl und Verantwortlichkeiten. Erfahren Sie, wie die Mitarbeiter der Talentgewinnung und -entwicklung bei PepsiCo ihr internes Exzellenzcenter für Datenanalyse im Bereich HR & Personalgewinnung weiterentwickeln und wie dies sowohl intern als auch extern eine informierte Entscheidungsfindung unterstützt.

Mehr als 8 Streams, Workshops, Experten-Fragestunden & eine "Unkonferenz"!

Besonderer Dank gilt unseren Sponsoren 2013:

Führender Kategorie-Sponsor: Oracle (http://www.oracle.com)

Diamant-Sponsor: Cornerstone OnDemand

(http://www.cornerstoneondemand.com)

Platin-Sponsoren: PageUp People (http://www.pageuppeople.com) und Lumesse (http://www.lumesse.com)

Gold-Sponsor: Broadbean (http://www.broadbean.com

Silber-Sponsoren: SHL (http://www.shl.com) and HireVue (http://www.hirevue.com )

Weitere Sponsoren, u.a.: KeneXa, Cammio, Undutchables, Recruieter XL, TextKernel, Talentsoft, Actonomy.

