Innenministerin Mikl-Leitner zu Besuch bei Thales Austria

Wien (OTS) - Das urbane Mobilitätskonzept, der "grüne" Arbeitsplatz, Cyber Security und die Thales Aktivitäten im Transport Segment gehörten zu den wichtigsten Gesprächsthemen der Ministerin mit dem Management und Mitarbeitern von Thales Austria

Bei ihrem Besuch vergangenen Freitag, wurde die Bundesministerin von Dr. Alfred Veider, dem CEO von Thales Austria, empfangen und anschließend durch die kürzlich bezogenen, modernen Räumlichkeiten im Office Center "Rivergate, dem "Green-Building" am Wiener Handelskai, geführt. Im Rahmen des Firmenbesuches wurde unter anderem das innovative Mobilitätskonzept des Unternehmens, das die Zurverfügungstellung einer Jahreskarte der Wiener Linien an alle Mitarbeiter inkludiert, thematisiert. In Übereinstimmung mit den Hauptgeschäftsaktivitäten setzt das Unternehmen auf öffentlichen und umweltverträglichen Individualverkehr. Im Laufe der Besichtigung des Gebäudes und mehreren Gesprächen mit Thales Mitarbeitern zeigte sich die Innenministerin über die zukunftsweisenden Arbeitsbedingungen beeindruckt.

Der Wirtschaftsstandort Wien, ergänzt durch die Kraft eines innovativen und international engagierten Teams, spielt im Thales Konzern eine strategisch wichtige Rolle, wodurch Thales Austria unter anderem den Status eines Kompetenzzentrums innerhalb der Gruppe erlangte und zukunftsweisende Technologien an Kunden weltweit liefert. "Es ist uns eine besondere Freude, die Delegation der Bundesministerin Mikl-Leitner zu empfangen und unseren neuen, inspirierenden Wirkungsort persönlich vorzustellen", so Dr. Alfred Veider.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche waren die Fortschritte im Zusammenhang mit der österreichischen Cyber-Sicherheitsstrategie, nachdem sich Thales Austria aktiv am Cyber Security Planspiel beteiligt hat, an dem auch die Innenministerin selbst teilnahm. Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner: "Mit der Erstellung einer nationalen Cyber-Sicherheitsstrategie sind wir für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestens aufgestellt. Klar ist jedoch auch, dass diese Strategie permanent weiterentwickelt werden muss um den Fortschritt der Technik die nötige Sicherheit zu geben." Im Zuge des Planspiels arbeiteten letztes Jahr Teams, gebildet aus Repräsentanten des Innen-, Verteidigungs-, sowie Finanzministeriums, Bundeskanzleramtes und von Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen, zusammen, um bei einem simulierten Ausfall der Internetversorgung Österreichs entsprechende, koordinierte Maßnahmen zu erproben und die weitere Zusammenarbeit zu optimieren. Die Simulation des Krisenszenarios erfolgte unter Anwendung der Thales Hypervisor Technologie in einem Cyber Lagezentrum.

Thales ist ein weltweit führender Technologiekonzern in den Märkten Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt und Transport. Im Jahr 2012 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,2 Milliarden Euro und beschäftigte 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 56 Ländern. Thales verfügt mit seinen 25.000 Ingenieuren und Forschern über die einzigartige Fähigkeit, Produkte, Systeme und Dienstleistungen zu konzipieren, zu entwickeln und zu installieren, die den komplexesten Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Thales Austria ist mit der Vertretung aller Agenden in Österreich sowie mit einem erweiterten Mandat für CEE Länder wie zum Beispiel Bulgarien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Mazedonien und Albanien betraut. Derzeit beschäftigt Thales in Österreich mehr als 350 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 90 Mio. Euro. Damit sichert das Unternehmen unter Einbeziehung von Subunternehmern und Lieferanten mehrere hundert hoch qualifizierte Arbeitsplätze in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Thales Austria GmbH

Mag. Petra Köstenbauer

Tel.: +43 (0) 1 27711 5249

petra.koestenbauer @ thalesgroup.com



Thales Media relations, Transportation

Victoire Chartier

Tel.: +33 (0)1 57 77 90 22

victoire.chartier @ thalesgroup.com