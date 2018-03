Hermann Schützenhöfer gratuliert Günther Platter

Graz (OTS) - "Günther Platter hat dem Sturm standgehalten und trotz aller Widrigkeiten die Landtagswahlen klar für die ÖVP entschieden.

Es ist ein klarer Auftrag für ihn als Landeshauptmann, denn die ÖVP ist in Tirol dreimal so stark wie die zweitstärkste Partei im Landtag. Ich gratuliere ihm dazu und wünsche ihm, weiterhin eine gute Hand fürs Land", so Landeshauptmann-Stv. Hermann Schützenhöfer in einer ersten Stellungnahme zum Ergebnis der Tiroler Landtagswahl.

Rückfragen & Kontakt:

Steirische Volkspartei

Michael Jeschelnig

Politik & Kommunikation

T: +43 (316) 607 44 4300

M: +43 (664) 607 44 4300

mailto: michael.jeschelnig @ stvp.at