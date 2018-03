Termine am 29. April in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Präsident Wilhelm Brandstätter sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Kommerzialrat Mag. Dr. Kurt Tiroch und Kommerzialrat Otto Szelpal durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 10.30 Uhr, Eröffnung der Fernkältezentrale Schottenring mit Vbgmin Brauner (1., Zelinkagasse/Ecke Gonzagagasse) 10.30 Uhr, Eröffnung des "abz*frauenberufszentrums" durch u.a. StRin Frauenberger und BM Hundstorfer (abz*austria, 11., Simmeringer Hauptstraße 154) 11.00 Uhr, Präsentation des Generationen-Kochbuchs "Jung und Alt am Küchentisch" mit StRin Wehsely, Dritte Landtagspräsidentin Klicka, Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien Rosenberger-Spitzy (Rathaus, Steinsaal I)

