Mittwoch: Maikundgebung am Wiener Rathausplatz

Livestream-Übertragung auf www.wien.spoe.at

Wien (OTS/SPW) - Kommenden Mittwoch, dem 1. Mai 2013, findet ab 9 Uhr unter dem Motto "Die SPÖ kämpft für ein gerechtes Österreich. Der Wiener Weg: Sozial denken, gerecht handeln" die traditionelle Maikundgebung auf dem Wiener Rathausplatz statt. Auf großen Vidiwalls wird der Einzug der Bezirke und Organisationen übertragen. Die RednerInnen bei der Schlusskundgebung am Rathausplatz um ca. 10:45 Uhr sind der SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Bundeskanzler Werner Faymann, der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Michael Häupl, die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, Vizebürgermeisterin Renate Brauner, ÖGB-Präsident Erich Foglar und AK-Präsident Rudi Kaske. Die VertreterInnen der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.****

Unter www.wien.spoe.at steht am Mittwoch auch eine Livestream-Übertragung zur Verfügung. Im Anschluss an die Kundgebung wird vor dem SPÖ-Parteihaus in der Löwelstraße der "Rote Treffpunkt" mit kulinarischen Schmankerln ausgerichtet.

Maikundgebung:

Zeit: Mittwoch, 1. Mai 2013, ab 9 Uhr

Ort: 1., Rathausplatz

