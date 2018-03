Sima/Maresch: "Gemeinsam Garteln verbindet"

Boom an Gemeinschafts- und Nachbarschaftsgärten - Förderung der Stadt Wien wird bestens angenommen

Wien (OTS) - Einen wahren Boom erleben derzeit die Nachbarschaftsgärten in Wien. Seit 2011 fördert die rot-grüne Stadtregierung Gemeinschaftsgartenprojekte, die MA 42 -Wiener Stadtgärten informieren über Fördermöglichkeiten und stehen den HobbygärtnerInnen auch mit Rat und Tat in Gartenfragen zur Seite. "Unser Motto ist "gemeinsam garteln verbindet" und ich freue mich sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wird und in der ganzen Stadt Projekte wortwörtlich aus dem Boden sprießen", so Umweltstadträtin Ulli Sima. An die 30 Gartenprojekte gibt es bereits in Wien, viele davon hat die Stadt Wien gefördert und unterstützt. "Mit dem Angebot der Stadt schaffen die WienerInnen im dicht verbauten Stadtgebiet selbst Grünraum", so Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Wiener Grünen. "Neben dem sozialen Charakter dieser Initiativen, macht das Garteln jede Menge Spass und unsere Stadt wird für alle schöner und grüner".

Zwtl. Bunter "Gartlbericht" der Bioforschung Austria mit allen Infos

Aufgrund der vielen Projekten und des großen Interesses hat die Stadt Wien über die BIO FORSCHUNG AUSTRIA nun auch einen "Gartlbericht" erstellt, der alle Informationen, Anbieter und Links zum Thema Garteln enthält, zu finden ist er unter www.bioforschung.at. Darin kommen nicht nur die Nachbarschaftsgärten vor, sondern auch die Selbsterntefelder der Stadt Wien. Auf diesen wird - mit privaten Kooperationspartnern - in unterschiedlichen Regionen Wiens biologisches Gemüse geerntet.

Knapp 30 Nachbarschaftsgärten in Wien: Auch 2013 wieder etliche neue Projekte

Nach definierten Kriterien wird in jedem Bezirk je ein Pilotprojekt mit maximal 3600 Euro unterstützt werden. Darüber hinaus bieten die Wiener Stadtgärten ihr know-how in der Gestaltung der Gärten in den Bezirken. "Gemeinschaftsgärten wirken sich positiv auf die sozialen Beziehungen aus. Die neuen Grünflächen sind zudem eine Bereicherung für das jeweilige Grätzl", betont Sima. Aktuell stehen Garten-Projekte im 2. Bezirk im Minzgarten an, weiters im 6. Bezirk im Richard Waldemar Park, im 7. Bezirk in der Kirchengasse und künftig im 10. Bezirk, im Helmut Zilk-Park. Nachbarschaftsgärten gibt es seit Jahren bereits in vielen europäischen Millionstädten wie Paris, London oder auch in Berlin. Unterstützt werden von der Stadt Wien auch Begrünungsmaßnahmen von Baumscheiben - unter dem Motto "Garteln ums Eck" können AnrainerInnen ihre Baumscheibe bunter gestalten. Unterstützung erhalten sie dabei ebenfalls von den Wiener Stadtgärtnern.

Infos rund um die Nachbarschaftsgärten gibt es bei der MA 42 -Wiener Stadtgärten unter 01/4000 8042 oder 4000-42040 und post @ ma42.wien.gv.at - hier gibt es auch die Infos zu den Förderungen und Unterstützungen.

Auszug aus der Liste der bereits bestehenden Wiener Nachbarschaftsgärten, die von der Stadt Wien gefördert oder unterstützt wurden:

2., Max Winter Platz

3., Arenbergpark

5., Kontaktgarten Einsiedlerpark

8., Tigerpark

9., Grätzlgarten Alsergrund

9., Nachbarschaftsgarten Sensengasse

10., Gemeinschaftsgarten Monte Laa

11., Macondo

12., Steinhagepark

15., Grimmgasse

16., Nachbarschaftsgarten Else Federn (Heigerlein)

17., Josef Kaderka Park

20., Hellwagstraße 21

21., Roda Roda Gasse

22., Kaisermühlen Donaucity

22., Gemeinschaftsgarten Norwegerviertel (Asperner Wiesn)

23., Zaubergaden

Des Weiteren gibt es in Wien auch privat finanzierte Initiativen:

2., Gemeinschaftsgarten Augarten

11., Grätzlgarten Simmering

13., Gemeinschaftsgarten Roter Berg

15., Garten der Vielfalt - Huglgasse 14 (Innenhof)

17., Nachbarschaft & Garten am Heuberg

21., Nachbarschaftsgarten Adolf Loos Gasse

21., Das Feld in Floridsdorf

21., Solidar- und Gemeinschaftsgarten BOKU

21., Interkultureller Garten Bruno Kreisky Haus

21., Garten der Flüchtlingsnotunterkunft Winkeläckerweg

22., PermaBluehGemueseGarten

22., Gärtnern in der Seestadt von Aspern

