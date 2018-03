ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Match SC Austria Lustenau - SV Horn

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 29. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel SC Austria Lustenau - SV Horn um 18.25 Uhr, die Höhepunkte vom Casino Grand Prix in Preding um 17.15 Uhr, von der ITU Triathlon Series in San Diego um 20.30 Uhr und von Tag vier beim Surf Worldcup in Podersdorf um 23.10 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 21.30 Uhr.

Für Austria Lustenau gilt in der "Heute für Morgen" Ersten Liga ab sofort bei jedem Match: Nur mit einem Sieg besteht weiterhin die Chance auf den Meistertitel. Horn kann relativ entspannt in die Partie gegen Lustenau gehen. Der Relegationsplatz ist elf Punkte entfernt, der Abstieg sollte in dieser Saison für den Aufsteiger deshalb kein Thema mehr sein. Kommentator ist Thomas Österle.

Der Brite Alistair Brownlee hat seit den Olympischen Spielen London 2012 keine ITU-Triathlon-Veranstaltung mehr bestritten. In San Diego zeigte der Goldmedaillengewinner aber wieder einmal, dass er eine ganz besondere Klasse besitzt: Er dominierte das Feld und feierte einen klaren Start-Ziel-Sieg - 22 Sekunden vor dem Südafrikaner Richard Murray und weitere 14 Sekunden vor dem Portugiesen Joao Silva, der die Gesamtführung inne hat.

Der Surf-Weltcup bietet in Podersdorf auch in diesem Jahr wieder ein Programm der Superlative. Highlights des Events sind der PWA Freestyle Worldcup, die Chiemsee Tow-In Europameisterschaft und der Kiteboarding Team Contest. ORF SPORT + zeigt täglich bis 5. Mai jeweils um 23.10 Uhr die Höhepunkte der Veranstaltungen. Abgeschlossen wird die Berichterstattung mit einer Spezialsendung am 7. Mai (21.55 bis 22.30 Uhr).

