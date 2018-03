Anaergia vom Maui County zur Gewinnung erneuerbarer Energie aus Abfallstoffen gewählt

Burlington, Ontario (ots/PRNewswire) - Anaergia Inc. (http://www.anaergia.com) hat heute bekannt gegeben, dass das Finanzministerium und Bürgermeister Alan Arakawa die Absicht erklärt haben, das Projekt zur integrierten Abfallstoffumwandlung und Energiegewinnung (Integrated Waste Conversion and Energy Project, IWCEP) an der zentralen Mülldeponie von Maui in Puunene an Anaergia Services, die kalifornische Tochtergesellschaft von Anaergia Inc., zu vergeben.

Anaergia wird die Anlage für erneuerbare Energie entwickeln, bauen, betreiben und privat finanzieren, welche Mauis Abfallstoffe, einschliesslich kommunaler Feststoffabfälle, Lebensmittelabfälle, Klärschlämme, Öle und Fette, in erneuerbares Flüssigerdgas und Ersatzbrennstoffe umwandelt. Die beiden erneuerbaren Brennstoffe können für die Energiegewinnung am Standort oder lokal in Hawaii als Ersatz für eingeführte Fossilbrennstoffe genutzt werden.

Zusätzlich zur Bereitstellung von kostengünstigen erneuerbaren Brennstoffen aus lokalen Abfallstoffen ohne die Verbrennung von Feststoffabfällen wird die Lösung von Anaergia ca. 85 % von Mauis Abfallstoffen aus Deponien der Verwertung zuführen, über 100.000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr reduzieren und dauerhafte Arbeitsplätze vor Ort schaffen.

"Das Leben auf einer Insel erfordert ein ständiges Bestreben nach der Erhaltung unseres Landes und der besseren Nutzung unserer natürlichen Ressourcen. Deshalb ist das IWCEP-Projekt so wichtig. Wir versuchen, Abfallstoffe in unseren Deponien zu verringern, die Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre zu reduzieren und einen reinen Bio-Treibstoff für industrielle Nutzer zu produzieren sowie die recycelbaren Materialien in unserer Gemeinde deutlich zu erweitern", sagte Bürgermeister Alan Arakawa in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, dem 25. April 2013, in der das neue Projekt bekannt gegeben wurde.

"Das Projekt zur integrierten Abfallstoffumwandlung des Maui County verfügt über das Potenzial, ein Modell für Nachhaltigkeit in Nordamerika zu werden und gleichzeitig eine wesentliche wirtschaftliche Entwicklung auf der Insel zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, vom Maui County ausgewählt worden zu sein und freuen uns, zu einem aktiven und unterstützenden Mitglied der Gemeinde zu werden", so Arun Sharma, President von Anaergia Services.

Steve Watzeck, CEO von Anaergia Inc., merkte an, dass "Mauis Projekt zur integrierten Abfallstoffumwandlung und Energiegewinnung eines der führenden globalen Beispiele dafür ist, wie eine klare Vision und eine starke Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen Energiekosten reduzieren, die Umwelt vor Ort verbessern und langfristiges Wirtschaftswachstum für die Gemeinde fördern kann."

Über Anaergia Inc.

Anaergia Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Umwandlung von Abfall in erneuerbare Ressourcen. Über ein bewährtes Portfolio von proprietären technischen Lösungen maximiert Anaergia die Herstellung von erneuerbarer Energie, reinem Wasser und organischen Düngern, erhöht die Verwertung von Abfallstoffen aus Deponien und reduziert Treibhausgase für Kunden auf kommunaler, industrieller, gewerblicher und landwirtschaftlicher Ebene. Durch seine Tochtergesellschaften wie Anaergia Services, Anaergia Asia und UTS Biogastechnik GmbH geniesst Anaergia das Vertrauen von mehr als 1.600 erneuerbaren Energieprojekten weltweit.

Bild mit Untertitel: "Eine Anlage für erneuerbare Energie von Anaergia Inc. (CNW Group/Anaergia Inc.)". Bild erhältlich bei: http:/ /photos.newswire.ca/images/download/20130426_C9086_PHOTO_EN_26059.jpg

Weitere Informationen:

Bitte besuchen Sie die Website http://www.anaergia.com oder kontaktieren Sie:

Kurt Rohmann Corporate Strategy & Marketing Anaergia Inc. +1-905-766-3333 kurt.rohmann@anaergia.com

http://www.anaergia.com