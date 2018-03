Rainer Widmann einstimmig zum BZÖ-Klubobmannstellvertreter gewählt

Wien/Linz (OTS) - BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann ist gestern in der Klubsitzung der BZÖ-Parlamentarier einstimmig zum stellvertretenden Klubobmann gewählt worden. Der Freistädter Abgeordnete und oberösterreichische BZÖ-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl bedankte sich für das Vertrauen, kündigte "großes Engagement und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit" an und bekräftigte, seiner neuen Herausforderung mit großer Freude entgegenzublicken.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ