Wiener SPÖ-Landesparteitag 1: Eröffnung durch Landesparteisekretär Deutsch

Über 2.000 Delegierte, Gastdelegierte und BesucherInnen in der Messe Wien

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto "Sozial denken. Gerecht handeln. Der Wiener Weg. SPÖ." hält heute die Wiener SPÖ in der Messe Wien ihren 68. Landesparteitag ab. Die Eröffnung erfolgte durch den Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch vor über 2.000 ordentlichen Delegierten, Gastdelegierten und BesucherInnen.****

Deutsch hieß sie mit einem "herzlichen Freundschaft" willkommen. In seiner Begrüßung unterstrich er, dass die SPÖ "eine große sozialdemokratische Familie" sei und "wir konsequent den Weg des Miteinanders und des gemeinsamen Erfolges gehen". Das Erfolgsrezept der SPÖ Wien ist es, "das alle an einem Strang ziehen, in eine Richtung. Das macht uns unschlagbar! Nur wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für faire Politik in diesem Land, getreu unserem heutigen Motto 'Sozial denken. Gerecht handeln'". Bezugnehmend auf die bevorstehende Nationalratswahl unterstrich Deutsch, dass die SPÖ gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen werde und die Menschen von den solidarischen Konzepten der SPÖ überzeugen werde.

Andrang herrschte schon vor der Eröffnung im Foyer, wo die Referate der Wiener SPÖ und diverse Vorfeldorganisationen ihre Tätigkeiten bzw. Zukunftspläne präsentierten.

Auf der Tagesordnung stehen Referate des Vorsitzenden der SPÖ, Bundeskanzler Werner Faymann und des Vorsitzenden der SPÖ Wien, Bürgermeister Michael Häupl. Weitere Tagungsordnungspunkte sind die Diskussion zu Referaten und schriftlichen Berichten, die Behandlung von Anträgen und Resolutionen, u.a. die Wahl des Wiener Vorstands sowie der Wiener KandidatInnen zur Nationalratswahl. Den Abschluss bildet die Verleihung des Robert-Danneberg-Preises, der heuer bereits zum vierten Mal vergeben wird: Damit wird wichtige Basisarbeit von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützt und gefördert.

HINWEIS: Unter www.wien.spoe.at werden die Reden vom Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Werner Faymann und vom Landesvorsitzenden, Bürgermeister Michael Häupl per Livestream direkt übertragen. Im "Presseservice" stellt der Pressedienst der SPÖ Wien im Laufe des Tages auch BILD-Downloads zur Verfügung. Berichte vom Wiener SPÖ-Landesparteitag bieten zudem den ganzen Tag hindurch versandte OTS-Presseaussendungen. Infos zum Landesparteitag gibt es auch auf https://www.facebook.com/spoewien bzw. auf Twitter unter dem Hashtag #lpt13. (Forts.)

