"More than Honey" und "Die Wand" beim "Deutschen Filmpreis" ausgezeichnet

Produktionen entstanden mit Finanzierungsbeitrag des ORF

Wien (OTS) - Heute, am Freitag, dem 26. April 2013, wurde im Berliner Friedrichstadt-Palast in insgesamt 16 Kategorien der Deutsche Filmpreis verliehen. Die renommierte Auszeichnung ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro Preisgeldern der höchstdotierte deutsche Kulturpreis. Gleich vier Produktionen, die im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens mit einem Finanzierungsbeitrag des ORF realisiert wurden, waren in insgesamt acht Kategorien nominiert. "More than Honey" wurde als "Bester Dokumentarfilm" ausgezeichnet. Der Film, der das erschreckende weltweite Bienensterben thematisiert, wurde beim Österreichischen Filmpreis 2013 für "Beste Tongestaltung" ausgezeichnet. Ebenfalls prämiert mit einer begehrten Lola wurde Julian Pölslers "Die Wand" für die "Beste Tongestaltung". Die Verfilmung von Marlen Haushofers Klassiker, einer der erfolgreichsten heimischen Kinofilme des vergangenen Jahres, wurde bereits vergangene Woche mit dem Romy-Akademiepreise 2013 als "Beste Regie Kinofilm" (Julian Pölsler) ausgezeichnet.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Gratulation den Gewinnerinnen und Gewinnern und Gratulation allen involvierten Macherinnen und Machern dieser Produktion. Es ist dies für mich erneut eine gute Gelegenheit - und ich möchte nicht müde werden, dies zu tun -, auf die Wichtigkeit österreichsicher Filmfördermittel hinzuweisen. Diese werden durch den Entfall der Refundierung der Gebührenbefreiungen in Mitleidenschaft gezogen. Internationale Koproduktionen mit österreichischer Beteiligung und auch unter österreichischer Federführung werden in Zukunft schwieriger zu realisieren sein und weniger werden. Das ist neben dem wirtschaftlichen Schaden für die österreichische Filmwirtschaft, dem Verlust von Arbeitsplätzen und der Abwanderung kreativer Talente auch ein gesellschaftlicher, künstlerischer und kultureller Verlust. Ich bedanke mich bei allen österreichischen Filmemacherinnen und -machern, dass sie uns die besten Argumente für eine starke österreichische Filmförderung in die Hand legen. Internationale Erfolg wie dieser."

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/248

Rückfragen & Kontakt:

Rücksprachehinweis:

ORF-Pressestelle

Katharina Nürnberger

(01) 87878 - DW 15201

http://presse.ORF.at