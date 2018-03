TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 27. April 2013, von Alois Vahrner: "Sonntag darf kein Werktag werden"

Innsbruck (OTS) - Die Diskussionen über offene Geschäfte auch am Sonntag schweißt sogar die sonst chronisch zerstrittenen Tiroler Sozialpartner zusammen. Echte Gefahr im Verzug, dass die Sonntagsruhe fällt, besteht allerdings nicht.

Knapp eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher, davon 50.000 Tirolerinnen und Tiroler, arbeiten schon jetzt mehr oder minder häufig auch an Sonntagen. Im Tourismus, im Gesundheitswesen, bei der Polizei, bei Verkehrsbetrieben, in Medien sowie in vielen Dienstleistungs- und Freizeitsparten und natürlich auch bei der schärfsten Kritikerin von Sonntagsarbeit: der Kirche.

In all diesen Bereichen wird Arbeit vom Rest der Bevölkerung als völlig normal hingenommen, weil sonst eine Grundversorgung und auch viele Freizeitaktivitäten nicht mehr möglich wären.

Fünf von sechs Beschäftigten haben am Sonntag frei, und daran soll sich nach dem Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung auch nichts ändern. Übers Wochenende offene Ämter oder Schulen werden ebenso abgelehnt wie offene Läden.

Das Thema generelle Sonntagsöffnung ist mit der Verfassungsklage von Handelsunternehmer und Society-Löwe Richard Lugner, vor allem aber mit den vorerst auf Eis gelegten großflächigen Öffnungsplänen der Handelskette Dayli derzeit trotzdem auf dem Tisch. Bisher gab es einen Dschungel an Regelungen, durch die das Verkaufsverbot ohnehin bereits ziemlich durchlöchert wurde. Da gibt es etwa in Tirol seit Langem eine Tourismusregelung, wonach während der Hochsaisonen in knapp 190 Orten offene Läden möglich sind. Dazu kommen immer umfangreicher gewordene Shops in Tankstellen, der große MPreis am Innsbrucker Hauptbahnhof und zahlreiche Bäckerei-Filialen, die sich auf ihre Gastronomie-Konzession berufen und ebenfalls sonntags regelmäßig aufsperren.

Es gibt also bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, sich auch sonntags nicht nur mit Lebensmitteln einzudecken. Dass die Frage Sonntagsöffnung jetzt auch die sonst häufig zerstrittenen Tiroler Sozialpartner zum Schulterschluss veranlasst, ist erfreulich. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer hat Recht, dass Beschäftigte und Unternehmer nicht sieben Tage die Woche und 24 Stunden "im Hamsterrad rennen können" - und auch das Geldbörsl durch längere Verkaufszeiten nicht größer ist. Diese jetzt gebildete Sonntags-Allianz wird wohl mühelos durch das Land und die Kirche erweitert werden können.

Wie tragfähig die Tiroler Sozialpartner-Allianz ist, muss sich freilich erst zeigen. Vor allem, wenn man an jüngste Reibereien um Sonntags- oder Überstundenzuschläge denkt. Oder wenn es um die Zahl der Feiertage (gerade jetzt im Mai mit vier Feiertagen bzw. verlängerten Wochenenden) geht.

