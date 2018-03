Stronach/Lugar: Die Präpotenz der Politik ist gegen die Sonntagsöffnungen

wien (OTS) - In der Parlamentsdebatte rund um die Öffnungszeiten für den Handel und die Industrie brach Team-Stronach Klubobmann Robert Lugar eine Lanze für die Sonntagsöffnung im Handel. "Wir müssen den Unternehmern die Möglichkeit geben, an Sonntagen aufzusperren. Und zwar nicht nur in Tourismusregionen sondern überall!" Die Politik hingegen, so Lugar, möge sich nicht anmaßen, diese Frage zu entscheiden: "Denn die Mitarbeiter sollten selbst - gemeinsam mit ihren Arbeitgebern - klären, ob sie am Sonntag arbeiten oder nicht."

Bei den Gewerkschaften sieht Lugar immer nur Blockadepolitik: "Der Grundkonsens aller Gegner lautet Blockieren und Verhindern im Abwehrkampf gegen jede wirtschaftliche Vernunft." Und, an den Nationalrat gerichtet: "Es ist die Präpotenz der Politik, zu glauben, alles besser zu wissen." Zum Beweis dafür führte Lugar eine Konsumuntersuchung an, wonach gerade am Sonntag die meisten Leute einkaufen wollen, und zwar tun sie das mangels direkter Möglichkeiten über das Internet.

