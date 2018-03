Mitterlehner: Gewerbeordnungsnovelle bringt Vereinfachungen im Betriebsanlagenrecht

Missbrauch des Gastronomieparagrafen zur Sonntagsöffnung abgestellt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Den administrativ vereinfachenden Charakter der heute dem Nationalrat vorliegenden Gewerbeordnung rückte heute, Freitag, Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Debatte über die Gewerbeordnungsnovelle in den Mittelpunkt seiner Rede. Man sei bestrebt gewesen, im Betriebsanlagenrecht Fortschritte zu erzielen und den Deregulierungsforderungen Rechnung zu tragen, ohne die Nachbarschaftsrechte einzuschränken.

Die Novelle hat mehrere Komponenten: "Der Übernehmer erhält künftig auf Antrag von der Behörde eine Zusammenstellung aller Bescheide und Auflagen, die den Betrieb betreffen", sagte Mitterlehner. Positiv hob er zudem die Vereinfachung der örtlichen Zuständigkeit hervor. Viele Unternehmen seien in mehreren Bundesländern tätig; es gebe nun eine klare geregelte Abgrenzung. Zudem werde die Berichtigung überschießender Auflagen für die Betriebe erleichtert. Genehmigungsfrei wird - zeitlich beschränkt - auch Public Viewing wie beispielsweise für die Dauer von sportlichen oder kulturellen Großereignissen.

Last but not least gehe es zudem um eine Klarstellung bei den Nebenrechten des Handels, verwies Mitterlehner auf die derzeitige Diskussion zur Sonntagsöffnung. "Wir wollen keine generelle Sonntagsöffnung, sondern stellen klar, nach welchen Regeln künftig geöffnet werden darf." Wer am Sonntag mit einer Gastronomieberechtigung aufsperrt, muss den "Charakter des Betriebes als Gastgewerbebetrieb" wahren. Kriterien dafür sind das Erscheinungsbild des Betriebes und der wirtschaftliche Schwerpunkt am jeweiligen Standort.

Die Erfahrung zeige, dass sich mit einer erweiterten Ladenöffnung nicht mehr Kaufkraft ergibt, sondern diese sich nur von den Kleinen zu den Großen verschiebe. "Wenn ein Geschäft anfängt, ziehen alle anderen nach. Den Nachteil hat jener, der selber im Geschäft steht oder mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufmachen muss. Diese Strukturveränderung von klein zu groß wollen wir nicht - das ist kein fairer Wettbewerb", so Mitterlehner.

Hinsichtlich des Tourismus würden bereits die Möglichkeiten genützt -mit Ausnahme der Stadt Wien, die scheinbar kein Bedürfnis dafür habe. Allerdings würde der Rahmen der Ladenöffnungszeiten während der Woche nicht einmal ausgenützt. "Hier abzuleiten, wir würden dem freien Markt entgegenstehen, halte ich für stark übertrieben. Jeder Markt braucht Regeln und wenn diese im Parlament aufgestellt werden, sollte man diese nicht umgehen", schloss der Wirtschaftsminister.

