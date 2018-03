Schieder erfreut über gemeinsame Erklärung von Faymann und Spindelegger

Österreich nimmt an EU-Verhandlungen mit Drittstaaten aktiv teil

Wien (OTS/SK) - "Ich begrüße die gemeinsame Erklärung von Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger rund um das Thema Bankgeheimnis", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Wichtig sei, dass sich Österreich am internationalen Kampf gegen Steuerbetrug engagiert beteilige.****

Schieder betont, dass nun unmissverständlich klargestellt wurde, dass Österreich an den Verhandlungen der Europäischen Union mit Drittstaaten zur entsprechenden Übernahme der Regelungen der Zinsbesteuerungsrichtlinie aktiv teilnimmt.

Und der Finanzstaatssekretär weiter: "Wichtig ist es, dass man in Europa nicht mit Blockaden und Bedingungen vorgeht, sondern durch entschlossenes und gemeinsames Auftreten. Es muss gemeinsam an einem Strang gezogen werden. Das hat der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann heute mit der gemeinsamen Erklärung bewiesen".

Abschließend sagt Schieder: "Das inner-österreichische Bankgeheimnis bleibt unangetastet. Wesentlich ist, dass Steueroasen international trockengelegt und Steuerhinterziehung der Kampf angesagt wird. Das kann man am besten gemeinsam mit Europa". (Wien) up

