FPÖ: Strache: Rot und Schwarz verraten unser österreichisches Bankgeheimnis!

Wien (OTS) - Die österreichische Bundesregierung gibt beim Bankgeheimnis die Blockade für Drittstaaten-Verhandlungen auf. FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache sieht darin einen deutlichen Schritt in Richtung Abschaffung des Bankgeheimnisses. "Rot und Schwarz verraten damit einmal mehr unsere österreichischen Interessen." Damit werde auch offenbar, dass der angebliche Zwist in der Regierung reine Spiegelfechterei gewesen sei.

Eine Preisgabe des Bankgeheimnisses bedeute, dass die EU sämtliche Daten der österreichischen Sparer erhalte, warnte Strache. Und das Beispiel Zypern zeige ja deutlich, wie rasch eine Enteignung möglich wäre. Zudem sei das österreichische Bankgeheimnis schon seit zehn Jahren massiv gelockert. Eine Öffnung sei jetzt schon nach einem Gerichtsbeschluss binnen 5 Tagen möglich. Aber die österreichische Bundesregierung mache einmal mehr den Bückling vor der EU.

Strache betonte auch, dass Steuerbetrug und Bankgeheimnis nichts miteinander zu tun hätten. Obwohl in Deutschland, Frankreich usw. kein Bankgeheimnis existiere, gebe es trotzdem es Steuerhinterziehung und Auslagerung des Geldes in Steueroasen. Unser österreichisches Bankgeheimnis schütze keine Betrüger, sondern die Bürger vor Überwachung in einem Orwellschen System.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at