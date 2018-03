Nationalrat - Hundstorfer: 50 Prozent der Arbeitsmarkt-Fördermittel für den Kampf gegen Frauenarbeitslosigkeit

Immer mehr Menschen mit Behinderungen melden sich beim AMS und nehmen an den Programmen des AMS teil

Wien (OTS/SK) - "Maßnahmen gegen Frauenarbeitslosigkeit haben einen zentralen Stellenwert in unserer Arbeitsmarktpolitik. Wir haben uns daher dazu verpflichtet, 50 Prozent der Arbeitsmarktfördermittel für den Kampf gegen Frauenarbeitslosigkeit einzusetzen", betonte Sozialminister Rudolf Hundstorfer heute, Freitag, im Nationalrat anlässlich der Debatte des Sozialberichts 2011-2012. Erfreulich sei auch, dass immer mehr Menschen mit Behinderung dazu animiert werden können, sich beim AMS zu melden und in die Programme des AMS einzusteigen. Gleichzeitig räumte Hundstorfer aber Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt ein. ****

"Wir alle gemeinsam brauchen eine aufnehmende Wirtschaft, die bereit ist, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Hier können wir gemeinsam noch besser werden, obwohl die Bundesregierung bereits jetzt unterstützend wirkt, beispielsweise mit Geldmitteln wie der Eingliederungsbeihilfe", zeigte sich Hundstorfer überzeugt.

Den Antrag der FPÖ betreffend Steuererleichterung für Bezieher deutscher Sozialversicherungspension wies Sozialminister Hundstorfer als populistisch zurück. "Glauben Sie, dass der österreichische Steuerzahler versteht, wenn wir Menschen die Steuerleistung zahlen, die sie im Ausland erbracht haben", fragte Hundstorfer die Abgeordneten der FPÖ und führte weiter aus: "Wir können als Staat nicht deutsche Steuerbescheide zahlen."

"Wir waren um eine tatsächliche Lösung bemüht und helfen den 150.000 Pensionisten nun bestmöglich, indem wir mit den Ombudsstellen Beratungseinrichtungen geschaffen haben, die den Betroffenen aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und die maximale Betreuung bieten", sagte der Sozialminister. (Schluss) rp/up

