Fekter erfreut über gemeinsame Erklärung zum Bankgeheimnis

Nächster Schritt ist Brief an Kommissar Semeta

Wien (OTS) - Die von Bundeskanzler und Vizekanzler vereinbarte und soeben veröffentliche Linie zum Erhalt des Österreichischen Bankgeheimnisses wird von Finanzministerin Dr. Maria Fekter vollinhaltlich mitgetragen und begrüßt.

"Die von mir vorgeschlagenen entscheidenden 3 Punkte für eine Mandatserteilung finden sich in der Erklärung wieder und ich werde diese auch in Brüssel so vorbringen," hält die Finanzministerin fest.

Mit den in der Erklärung genannten 3 Punkte haben wir nun eine gute Grundlage für die Verhandlung mit der Kommission bezüglich der Erteilung des Mandats.

Als nächsten Schritt wird man nun diese Position auf schriftlichem Wege dem zuständigen Kommissar Semeta und dem Irischen Vorsitzenden Finanzminister Noonan übermitteln.

