Nationalrat - Königsberger-Ludwig zu Sozialbericht: Regierung hat Österreich sicher durch die Krise geführt

Bedarfsorientierte Mindestsicherung führt zu weniger Armutsgefährdeten

Wien (OTS/SK) - Für Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderungen, zeigt der heute im Nationalrat diskutierte Sozialbericht die Erfolge der Regierungspolitik auf. "Natürlich werden im Sozialbericht auch Probleme und Herausforderungen angesprochen. Aber in einer Zeit, wo andere Staaten in Europa massiv Sozialleistungen und Pensionen kürzen, werden sie in Österreich erhöht. Die Bundesregierung hat Österreich sehr sicher durch die Krise geführt", sagte Königsberger-Ludwig. ****

Sie wies auf die positiven Auswirkungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung hin. "Die wurde eingeführt, als die Krise schon spürbar war. Und das hat dazu beigetragen, die Anzahl der armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Menschen zu reduzieren", erklärte Königsberger-Ludwig. Eine "ordentliche Sozialpolitik" führe zu solchen Ergebnissen, so die Abgeordnete, und zu dieser trage Sozialminister Rudolf Hundstorfer wesentlich bei.

Doch natürlich, so die Abgeordnete, zeige der Sozialbericht auch Probleme auf. Sie sprach das schwache Wachstum der unteren Einkommen an und forderte höhere Löhne: "Lohnpolitik ist die beste Sozialpolitik. Menschen brauchen ein Einkommen, mit dem sie auskommen können. Das ist aber nicht alleine Regierungsverantwortung, da braucht es Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend bezahlen", sagte Königsberger-Ludwig. Darüber hinaus müsse der Eingangssteuersatz bei der Einkommenssteuer gesenkt werden und Vermögenssteuern eingeführt werden, um mehr Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen.(Schluss) em/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493