"im ZENTRUM": Sonderfall Tirol - konservativ, katholisch, klischeebeladen?

Am 28. April um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im schwarzen Kernland Tirol treten bei der Landtagswahl so viele Parteien an wie noch nie - vier der elf Listen sind direkte oder indirekte Abspaltungen von der ÖVP. Das Land ist fest in konservativer Hand, aber das Lager ist zersplittert wie nirgendwo sonst. Wie läuft Politik im traditionsbewussten Tirol? Was ist dran an den Klischees vom heiligen, zugleich aber rebellischen Land? Ist der Tourismus der Wirtschaftsmotor oder auch eine Gefahr für eine nachhaltige Entwicklung in Tirol? Darüber diskutieren am (Wahl-)Sonntag, dem 28. April 2013, um 22.10 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Ferdinand Karlhofer, Politikwissenschafter und Parteienforscher

Ingeborg Freudenthaler, Unternehmerin

Fritz Tiefenthaler, Landeskommandant "Tiroler Schützen"

Markus Koschuh, politischer Kabarettist

u. a.

