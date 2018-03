Podgorschek: Novotny hat massiven Erklärungsbedarf zu Privilegien und Politbesetzungen in der Nationalbank

Kurzdebatte im Nationalrat soll Klärung über Nationalbank bringen

Wien (OTS) - "Angesichts der unzähligen Politbesetzungen und der überbordenden Privilegien in der Nationalbank besteht massiver Erklärungsbedarf von Gouverneur Novotny und Finanzministerin Fekter. Wir werden die Kurzdebatte im Nationalrat nutzen, um Licht in die fragwürdige Personalpolitik und die Privilegien innerhalb der Nationalbank zu bringen", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek.

Vor allem folgende Fragen stünden dabei im Vordergrund:

Welche Privilegien genießen Mitarbeiter der Nationalbank? Dabei gehe es um günstige Wohnungen in bester Lage, eine riesiges Freizeitzentrum, Zuschüsse zu privater Pensions- und Krankenversicherung, Preisnachlässe bei diversen Geschäftseinkäufen der Mitarbeiter usw.

Werden trotz Sparzwanges in allen öffentlichen Bereichen neue Posten und Abteilungen innerhalb der Nationalbank geschaffen? Beispielhaft sei auf folgende Vorgänge verwiesen: Es wurde eine eigene Hauptabteilung Kommunikation, Planung und Personal geschaffen, der Leiter der vorherige Leiter der Referatsabteilung des Gouverneurs war. Innerhalb dieser Abteilung wurden vier neue Referate geschaffen, die mit entsprechend dotierten Abteilungsleitern besetzt wurden. Auch in der Hauptabteilung Hauptkasse und Zahlungsverkehr wurde eine neue Abteilung (Web- und Druck-Service) geschaffen. Höchst fragwürdig scheinen in diesem Zusammenhang auch die Besetzungen der Posten mit dem Gouverneur politisch nahe stehenden Personen. Es stelle sich zudem die Frage, wie viele effektive Mitarbeiter der Nationalbank mit "externen" und "befristeten" Arbeitsverträgen beschäftigt werden und damit nicht in der Personalstatistik aufscheinen.

Gibt es in der Hauptkasse der Nationalbank einen Fehlbetrag von über einer Million Euro, der als Buchungsfehler bewertet wurde?

"Die Bürger dieser Republik haben als effektive Eigentümer der Nationalbank ein Anrecht auf Beantwortung dieser Fragen. Bereits Anfang April habe ich zu den Missständen innerhalb der Nationalbank in einer Presseaussendung fünf Fragen an den Gouverneur gestellt. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf das Demokratieverständnis von Ewald Novotny, dass er es bisher nicht der Mühe wert gefunden hat, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen", so Podgorschek.

Deswegen sei es notwendig, weiter mit allen parlamentarischen Mittel auf Aufklärung zu drängen. "Im Sinne der Transparenz werde ich deswegen weitere parlamentarische Anfragen einbringen und auch im Nationalrat auf Aufklärung dringen", so Podgorschek abschließend.

