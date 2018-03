Nationalrat - Hundstorfer zu Sozialbericht: "Wir sind Europameister im Kampf gegen Arbeitslosigkeit"

Niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb der Europäischen Union

Wien (OTS/SK) - Dank der erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik habe Österreich die niedrigste Arbeitslosenquote der Europäischen Union, erklärte Sozialminister Hundstorfer heute, Freitag, im Nationalrat. ****

Seit Monaten habe Österreich nun Dank erfolgreicher Maßnahmen im Bereich von Qualifikation und Weiterbildung die niedrigste Arbeitslosenrate innerhalb der Europäischen Union, erklärte Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich der Debatte zum Sozialbericht im Nationalratsplenum. "Wir sind Europameister", ergänzte Hundstorfer.

"2005 betrug die Arbeitslosenquote in Österreich 5,2 Prozent - und das in einer Phase der absoluten Hochkonjunktur", hielt Hundstorfer fest. Damit hätte Österreich europaweit an fünfter Stelle gelegen. Mit einer offensiven Arbeitsmarktpolitik sei es jedoch gelungen, erfolgreich gegenzusteuern, so der Sozialminister. So konnte die Arbeitslosenquote sogar im Krisenjahr 2009 auf 4,8 Prozent gesenkt werden, wie Hundstorfer ausführte. (Schluss) gbb

