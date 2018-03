"Hohes Haus" über Standort-Fragen und Geschmacks-Sachen

Am 28. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 28. April 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Auslands-Einsatz

Der Konflikt in Syrien ist derzeit die größte außenpolitische Herausforderung für Europa. Diese Ansicht vertrat Außenminister Michael Spindelegger bei einer Aktuellen Stunde im Rahmen einer Plenarsitzung des Nationalrats vergangenen Donnerstag. Mit einer weiteren Verschärfung der Situation in Syrien wächst nicht nur die Gefahr einer riesigen Flüchtlingswelle, die auf Europa zukommen könnte, eine Verschärfung der Situation könnte auch die Friedensmission auf dem Golan in Gefahr bringen. Was das für Österreich heißt, wollten die Abgeordneten in der Aktuellen Stunde am Donnerstag erfahren. Nicht alle Fragen konnten beantwortet werden. Claus Bruckmann fasst die Debatte zusammen.

Im Studio diskutieren Oswald Klikovits, Sicherheitssprecher der ÖVP, und Johannes Hübner, außenpolitischer Sprecher der FPÖ.

Proporz-Politik

In Tirol wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt (Infos zur ORF-Berichterstattung unter http://presse.ORF.at). Im ehemaligen schwarzen Kernland scheint vieles möglich: eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition genauso wie eine Dreier-Koalition gegen die ÖVP. Dass es überhaupt denkmöglich ist, dass die Schwarzen als stärkste Partei aus der Landesregierung fliegen, ist darauf zurückzuführen, dass es in Tirol ein echtes Koalitionsprinzip in der Landesregierung gibt. Das Proporzsystem wurde Ende der 90er Jahre abgeschafft. Auch in den anderen Bundesländern ist der Proporz wieder ein Thema. Matthias Schrom berichtet.

Standort-Frage

Über kaum ein Thema diskutieren die Abgeordneten des Europäischen Parlaments lieber, als über die Standort-Frage. Überraschend ist das nicht, müssen doch allmonatlich Tausende Menschen und ganze Büros von Brüssel nach Straßburg ziehen - um wenige Tage später wieder zurückzufahren. Regelmäßig finden Abstimmungen zum Thema statt - und die Mehrheit der Straßburg-Gegner wächst. Mittlerweile sprechen sich drei Viertel der Europaabgeordneten für einen einzigen Standort aus. Diese Woche hat wieder eine Gruppe von Abgeordneten für den dauerhaften Standort Brüssel geworben. Doch auch die Gegner einer dauerhaften Übersiedelung mobilisieren, berichtet Cornelia Primosch aus dem EU-Parlament in Brüssel - und in Straßburg.

Geschmacks-Sache

In Europa werden Tiere nur für wissenschaftliche Zwecke geklont. In den USA, Argentinien und Kanada hingegen wird Klonen schon in der Zucht von Nutztieren eingesetzt. Produkte von Nachkommen geklonter Tiere - etwa Milch und Fleisch - landen dort also bereits auf den Tellern der Konsumenten. Und das ohne ihr Wissen, denn gekennzeichnet werden muss das nicht. In Europa haben Konsumenten darauf allerdings wenig Gusto. Im österreichischen Parlament wird über ein Importverbot von Klonfleisch diskutiert. Bettina Tasser berichtet.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

