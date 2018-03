Neues Volksblatt: "Sozialstaat" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27.April 2013

Linz (OTS) - Wenn von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Rede ist, ist meist die Frage der Kinderbetreuung gemeint. Diesbezüglich wurde in den letzten Jahren viel unternommen, von der Krippe über den Kindergarten bis zum Hort wird alles ausgebaut, was Müttern den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern soll. Mindestens so schwierig ist es freilich auch an anderen Punkten der Lebenskurve, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen - wenn es nämlich gilt, einen Angehörigen zu pflegen. Das wiederum ist kein Minderheitenproblem; laut Caritas geschehen 80 Prozent der Pflege in den eigenen vier Wänden, mehr als 200.000 Österreicherinnen und Österreicher sind pflegende Angehörige. Neben der psychischen und physischen Belastung kann das auch zum materiellen Problem werden, die Begleitung von Eltern oder Kindern in deren schwersten Stunden lässt sich mit dem Beruf oft nur schwer vereinbaren. Pflegenden hier mit einer Karenzgeldregelung etwas von der Belastung zu nehmen, wie das nun geplant ist, muss sich ein Sozialstaat leisten können. Dass die Koalition diese Frage ohne kleinliches parteipolitisches Gezänk gelöst hat, spricht für die handelnden Personen und deren Einsicht in gewisse Notwendigkeiten. Sorgsamer Umgang mit dem Steuergeld an anderen Positionen sollte sicherstellen, dass für die Finanzierung der wesentlichen sozialen Aufgaben immer eine ausreichende Dotierung vorhanden ist.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at