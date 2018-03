Nationalrat - Csörgits: Sozialbericht zeigt Erfolge bei Frauen-Qualifizierung

Geringe Arbeitslosigkeit ist Resultat der treffsicheren Sozialpolitik

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits hat in der heutigen Nationalratssitzung die Erfolge bei der Arbeitsmarktförderung für Frauen dargestellt. Mehr als 790 Mio. Euro aus den Mitteln des AMS wurden für Frauen eingesetzt. Das geht aus dem aktuellen Sozialbericht hervor, der heute, Freitag, im Nationalrat diskutiert wurde. "Mehr als 160.000 Frauen haben von ganz gezielten Qualifizierungsmaßnahmen profitiert. Daher ist in Österreich die Frauenarbeitslosigkeit im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern sehr gering", ist Csörgits erfreut. ****

Der Sozialbericht bestätige, so Csörgits, die treffsichere Sozialpolitik der Regierung und von Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Die geringe Arbeitslosenrate und speziell die vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit seien Resultate davon. "Uns ist es nicht egal, was mit Arbeitslosen geschieht. Deshalb gibt es auch viele Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt", hielt die SPÖ-Sozialsprecherin fest.

In Richtung FPÖ fand Csörgits deutliche Worte: "Sie lassen keinen Punkt aus, um immer wieder gegen Ausländer zu trommeln und in die Gesellschaft hineinzuspalten. Das finde ich bedenklich." Zuvor war die bedarfsorientierte Mindestsicherung kritisiert worden, hier stellte die Sozialsprecherin klar: "Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ein wichtiges Instrument zur Armutsbekämpfung, und gleichzeitig Hilfestellung, damit die Menschen wieder in den Arbeitsprozess kommen." (Schluss) em

