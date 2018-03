"Thema" über das Geschäft mit der Löwenjagd

Am 29. April um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert "Thema" am Montag, dem 29. April, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Das Geschäft mit dem Tod - Löwenjagd in Südafrika

"Die Königin der Löwen" wird sie von manchen genannt: Hildegard Pirker, ehemalige Tierpflegerin im Tierpark Gänserndorf, arbeitet seit 2007 im Löwenrefugium "Lionsrock" in Südafrika. Sie hat alles hinter sich gelassen, um für den Tierschutz und gegen die systematische, industrielle Ausbeutung der Großkatzen zu kämpfen. "Diese Tötungsindustrie ist ein Millionengeschäft", sagt sie. In eigenen Zuchtfarmen werden die Löwen großgezogen und dann zum Abschuss freigegeben. "Meistens buchen die Kunden einen Löwen mit großer Mähne. Weil sie nur wenige Tage Zeit haben, geht man am besten in ein Gelände mit wenig Büschen", erzählt ein Jagdunternehmer. Manchmal werden die zahmen Tiere erst kurz vorher aus dem Käfig gelassen und mit Beruhigungsmitteln betäubt, Abschuss garantiert. Alles legal, denn das Washingtoner Artenschutzabkommen gilt nur für Wildtiere. In freier Wildbahn leben in Südafrika nur mehr ca. 3.000 Löwen. Die Reportage von Michael Ranocha zeigt erschütternde Bilder über das Geschäft mit dem Tod.

Nach dem Anschlag in Boston - Tschetschenen in Österreich

"Ich habe Angst, dass mich meine Umgebung für den Anschlag in Boston mitverantwortlich macht, weil ich ein Tschetschene bin. Ich spüre den Druck und fühle mich ganz allein. Aber ich kann nichts dafür, dass zwei meiner Landsleute in Boston drei Menschen umgebracht haben", sagt der 19-jährige Ruslan. Vor zehn Jahren ist er mit seinen Eltern und seinem Bruder vor dem Terror in Tschetschenien geflüchtet. Heute nennt sich der Schüler Rudi und lebt in Kärnten. Nicht erst seit dem Anschlag von Boston haben die mehr als 25.000 Tschetschenen in Österreich mit dem Vorurteil zu kämpfen, sie seien aggressiv und kriminell. Wie schauen die Fakten aus? Zoran Dobric und Cedomira Schlapper haben recherchiert.

Das neue Königspaar im Land der Tulpen

123 Jahre lang waren in den Niederlanden ausschließlich Frauen auf dem Thron. Am 30. April, exakt 33 Jahre nach ihrer eigenen Inthronisation, übergibt Königin Beatrix das Szepter an ihren Sohn Willem-Alexander (ORF 2 berichtet ab 9.05 Uhr live). "Meine Tochter Amalia hat als Erste gefragt: Wie lange willst du König sein? Damit sie es in ihrem Kalender ankreuzen kann", erzählt der Thronfolger lächelnd. Er selbst will ein traditioneller König sein, aber auch einer des 21. Jahrhunderts, der die Gesellschaft vereinen und ermutigen will. Seine Frau Máxima, in den Niederlanden äußerst beliebt, will ihn dabei unterstützen. "Thema" bringt ein Interview mit dem künftigen Königspaar. Lisbeth Bischoff gibt Einblick in das niederländische Königshaus, das auch durch Affären, Liebesgeschichten und durch Schicksalsschläge von sich reden gemacht hat.

