BZÖ-Dolinschek: "Situation am Arbeitsmarkt muss uns zu denken geben"

"Wir müssen von der zu starken Besteuerung der Arbeitskraft wegkommen"

Wien (OTS) - "Die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt muss uns zu denken geben - auch wenn Österreich die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU hat. Es muss aber daran gearbeitet werden, dass diese weiter gesenkt wird", forderte heute BZÖ-Sozialsprecher Abg. Sigisbert Dolinschek im Zuge der Plenardebatte. "In einer Zeit, in der es eine ansteigende Arbeitslosigkeit gibt, sind natürlich Menschen mit Behinderung davon am meisten betroffen", so Dolinschek weiter.

"Wir haben ein Lohn- und Sozialbekämpfungsgesetz installiert, wo gleiche Lohnbedingungen für alle Menschen, die in Österreich beschäftigt sind, festgeschrieben wurde - egal, ob diese aus der EU oder aus Drittstaaten kommen. Wir haben auch Lohnkostenstellen, die praktisch mit Strafbestimmungen kontrolliert werden", erklärte Dolinschek.

Zur nicht mehr steigenden Netto-Lohnquote meinte der BZÖ-Sozialsprecher, "dass die Lohnsteuerzahler wohl die größten Steuerzahler in Österreich sind, aber die Löhne in ihrer Gesamtheit trotz steigender Beschäftigungszahlen nicht in diesem Ausmaß ansteigen, wie die Unternehmers-, Vermögens- und Mieteinnahmen". "Da muss einmal reagiert werden. Wir müssen von der zu starken Besteuerung der Arbeitskraft wegkommen", so Dolinschek. Davon am meisten betroffen, sind wieder einmal die Frauen, weil sie zwischen einem Viertel und einem Drittel weniger verdienen als die Männer. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss endlich umgesetzt werden", appellierte Dolinschek an die Gewerkschafter im Hohen Haus.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ