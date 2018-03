Lueger: Erfolg für Krisenpflegeeltern - OGH-Urteil bestätigt Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld

Lueger bringt parlamentarische Anfrage an Mitterlehner ein

Wien (OTS/SK) - Gemäß einem OGH-Urteil haben Krisenpflegeeltern Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für ihre Krisenpflegekinder. SPÖ-Kinder- und -Jugendsprecherin Angela Lueger sieht darin einen Erfolg für alle Krisenpflegefamilien. "Bis 2010 bekamen diese engagierten Krisenpflegeeltern das Kinderbetreuungsgeld, 2011 wurde aufgrund einer ministeriellen Weisung aus dem Familienministerium diese Unterstützung eingestellt. Das ist ungerecht", so Lueger am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Nach Meinung des Familienministeriums erfüllten Krisenpflegeeltern nicht die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes - nämlich drei Monate. "Hier übersieht das Familienministerium die Leistung, die diese Krisenpflegeeltern erbringen. Sie nehmen kurzfristig Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren aus Familien auf, die aus unterschiedlichsten Gründen vorübergehend ihrem Erziehungsauftrag nicht nachkommen können. Das bedeutet in vielen Fällen, zu den außergewöhnlichsten Zeiten Kleinkinder betreuen zu müssen", erklärt Lueger, die gerade für diese Pflegefamilien Unterstützung einfordert. "Das sind die wahren Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Diesen Menschen dürfen wir die Unterstützung, die ihnen zusteht, nicht verwehren", betont die SPÖ-Kinder- und -Jugendsprecherin.

Nun hat der Oberste Gerichtshof festgestellt, dass Krisenpflegeeltern Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für ihre Krisenpflegekinder haben. Aus diesem Grund stellt die SPÖ-Kinder- und -Jugendsprecherin an den Familienminister eine parlamentarische Anfrage mit folgenden Fragen:

1.) Ab wann wird das Kinderbetreuungsgeld gemäß dem OGH-Urteil an Krisenpflegeeltern ausbezahlt? 2.) Ist es geplant, dass dieses Urteil rückwirkend umgesetzt wird und das Kinderbetreuungsgeld an die abgelehnten Krisenpflegeeltern ausbezahlt wird? 3.) Wie werden die Krisenpflegeeltern über die geänderte Auszahlungsmöglichkeit informiert?

"Mit dieser Anfrage soll der Familienminister endlich Stellung beziehen", so Lueger. (Schluss) che/rm/mp

